La medicina consiglia di mangiare frutta e verdura di stagione per massimizzare i benefici per l’organismo. Con il passaggio da febbraio a marzo, oramai imminente, non solo si va verso un altro mese, ma anche verso un’altra stagione, passando dall’inverno alla primavera. Tuttavia c’è ancora tempo per gustare le verdure tipiche di questi mesi invernali.

Una in particolare è molto indicata per combattere i tipici mali della brutta stagione ma non è molto utilizzata, ingiustamente. Si può anche consumare sotto forma di succo ed è un ottimo ricostituente perché è un concentrato di minerali e vitamine. Nelle righe seguenti riveleremo un ottimo modo per trasformarla in un gustoso frullato.

Molte delle verdure di stagione se consumate in giuste quantità potrebbero apportare notevoli benefici all’organismo. Tra le varie verdure una in particolare, tipica di questo periodo dell’anno, è la più indicata contro il colesterolo cattivo. Inoltre possiede fibre importanti per la prevenzione del tumore.

Frutta e verdura di stagione insieme potrebbero creare un mix formidabile in aiuto alla salute del nostro organismo. Cavolfiore e avocado sono due alimenti tipici di questa stagione e secondo la medicina potrebbe svolgere una importante attività antitumorale. Una insalata di avocado e cavolfiore potrebbe essere un’idea gustosa che può portare notevoli benefici non solo alla linea ma a tutto l’organismo.

Ultimi giorni per gustare questo frullato vera bomba ricostituente ricca di minerali e vitamine contro i mali di stagione

La barbabietola rossa è un tipico ortaggio dei mesi freddi a bassissimo livello calorico. Un etto di barbabietola rossa apporta solamente 19 calorie all’organismo, di questi il 77% sono carboidrati e il 33% sono proteine. Inoltre questa verdura non contiene colesterolo. In compenso è una bomba energetica perché ricchissima di vitamine e minerali, in particolare vitamina C, potassio, calcio, fosforo e sodio. Ecco perché la barbabietola rossa è considerata anche un valido ricostituente e i medici ne consigliano il consumo negli stati influenzali.

Gli esperti consigliano di consumare questo ortaggio crudo o appena stufato ed evitare la cottura prolungata che farebbe perdere parte delle sue qualità nutrizionali.

Ma la barbabietola rossa può anche essere uno degli ingredienti principali di un gustosissimo centrifugato. Si può fare un ottimo frullato a base di questa verdura, insieme a carota, zenzero e mela. Si lessa appena una barbabietola rossa e la si frulla con una carota a tocchetti e un pezzetto di zenzero. Aggiungiamo una mela per addolcire il gusto del composto.

In un attimo abbiamo preparato uno squisito centrifugato ricostituente. Chi lo vuole provare deve affrettarsi perché sono gli ultimi giorni per gustare questo frullato. Infatti la raccolta della barbabietola rossa avviene tra agosto e febbraio.

