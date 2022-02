Spesso per preparare ricette dolci o salate l’utilizzo dell’uovo è imprescindibile. E non a caso la parte più utilizzata è il rosso, che serve a dare maggiore consistenza ad alcuni piatti. Quindi in molte occasioni siamo costretti a buttare o a conservare per giorni interi il bianco dell’uovo. In realtà questo ingrediente è molto versatile e facile da riutilizzare in cucina. Infatti, è possibile creare dei piatti dolci o salati grazie all’albume.

Marshmallow

Non è un dolce tipico della nostra tradizione culinaria, ma piace tanto ai bambini, quindi quale migliore occasione per sfruttare un avanzo di albume per prepararli?

Ingredienti da utilizzare:

100 g di albume;

200 g di zucchero;

90 g di glucosio;

80 g di acqua;

15 g di gelatina in fogli.

Mettiamo la gelatina in ammollo in poca acqua. In un tegame far bollire 80 grammi di acqua e aggiungere lo zucchero. Mescolare bene e mettere anche il glucosio, appena il composto inizia a bollire spegniamo. In una terrina montiamo i bianchi a neve e una volta pronti aggiungiamo lo sciroppo di zucchero. A questo punto ricominciamo a montare i bianchi con lo sciroppo e appena sono ben incorporati versiamo anche la colla di pesce e amalgamiamo il tutto.

In una teglia rettangolare spolveriamo farina di mais o fecola di patate e ripetiamo l’operazione con dello zucchero a velo. Versiamo tutto il composto nella teglia spalmando bene per livellare la superficie. Ricopriamo con farina e zucchero a velo la superficie e lasciamo riposare per almeno 12 ore a temperatura ambiente. Successivamente potremo tagliare a quadretti o in altre forme il preparato e i nostri marshmallow saranno pronti.

Non solo per frittata e soffici torte, ma il bianco d’uovo si potrebbe usare anche in queste 3 ricette dolci da leccarsi i baffi

Preparare un semifreddo con l’ausilio degli albumi sarà un gioco da ragazzi. Prepariamo uno sciroppo a base di acqua e zucchero e frulliamo la frutta scelta come sapore base del nostro semifreddo. Montiamo gli albumi a neve e una volta pronti incorporiamo lo sciroppo. Completata questa operazione siamo pronti per aggiungere anche la purea di frutta prescelta e un limone spremuto. A parte montiamo la panna da cucina ben fresca e incorporiamola agli albumi già lavorati. A questo punto mescoliamo il tutto per unire bene gli ingredienti e poniamo in apposite ciotole. Mettiamo in frigo per 3 ore e serviamo fresco in tavola.

Per la preparazione della mousse di frutta i passaggi sono ancora più facili da eseguire. Frulliamo la frutta scelta, aggiungiamo lo zucchero e incorporiamo bene. Montiamo gli albumi a neve e aggiungiamo la purea continuando a mescolare. Conservare in frigo per almeno due ore in coppette da gelato. Decorare a piacere la coppetta prima di servire in tavola.

Ecco, dunque, che non solo per frittata e soffici torte, ma potremmo utilizzare l’albume con straordinaria efficacia in ricette dolci adatte a tutti.