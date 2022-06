Convivere con una disabilità non è semplice e talvolta anche attività ordinarie possono diventare complicate. Per questo l’ordinamento prevede tantissime forme di tutela per garantire un sostegno economico a chi si ritrova impossibilitato totalmente o parzialmente nello svolgimento dell’attività lavorativa. Nonché nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. La forma più importante è sicuramente il riconoscimento dell’invalidità civile.

Tuttavia a volte l’eccessiva burocrazia può scoraggiare molti ad inoltrare la domanda per ottenere qualche forma di tutela. Per questo l’INPS soprattutto negli ultimi anni ha provveduto ad apportare un miglioramento dei servizi offerti, riducendo la burocrazia e rendendo più veloci i pagamenti. Infatti, in virtù del Decreto-Legge n.76/2020, l’Istituto con un messaggio di ottobre aveva già reso l’invalidità e la Legge 104 più vicine al cittadino. Ciò grazie al nuovo servizio online denominato “Allegazione documentazione sanitaria Invalidità civile” mediante il quale si può inoltrare tutta la documentazione sanitaria necessaria per l’accertamento. Oggi per facilitare ulteriormente le cose ha comunicato una novità in materia di invalidità. Con il messaggio n. 2518 del 21 giugno 2022 l’INPS ha previsto la modifica del modello di domanda amministrativa rendendo l’accesso ancora più semplice.

L’INPS riconoscerà velocemente l’invalidità civile a chi invia questa nuova domanda anche con documenti successivi

Pertanto al fine di procedere ad una ulteriore semplificazione l’INPS ha provveduto a modificare il servizio di domanda online. Dal 20 giugno i cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti d’invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità potranno allegare la documentazione sanitaria con un click. In particolare, costoro potranno allegare l’intera documentazione sanitaria necessaria per il riconoscimento subito dopo aver acquisito la domanda, facendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”.

Nel servizio messo a disposizione dall’INPS inoltre è stata inserita un’ulteriore voce denominata “Allegazione documentazione sanitaria”. Grazie a quest’ultima si potrà allegare la documentazione anche dopo la trasmissione della domanda. Pertanto qualora sia stata già presentata una domanda d’invalidità civile, di cecità, sordità o handicap si potrà utilizzare il servizio di allegazione di ulteriore documentazione. Lo stesso vale per chi abbia ricevuto una comunicazione dall’Istituto in ordine ad una revisione. Pertanto potranno allegarsi ulteriori certificati medici fino a che non si sia concluso l’iter sanitario. Ecco perché da oggi l’INPS riconoscerà velocemente l’invalidità civile a chi utilizzerà il servizio online.

