Sono il tratto distintivo che simboleggia la saggezza e l’esperienza. Quei fili argentati che accarezzano il viso regalano, indubbiamente, un nuovo aspetto all’individuo. C’è chi li sfoggia con orgoglio e chi tenta di nasconderli il più possibile.

Insomma, i capelli bianchi rappresentano gioie e dolori di chi li possiede.

Da sempre, la tendenza della società moderna ha imposto canoni e schemi a cui affidarci. E i capelli bianche, certamente, non sono tra le nuance preferite dell’era della “giovinezza a tutti i costi”.

Eppure, negli ultimi anni, il trend di mostrarsi in pubblico con una chioma dai toni brizzolati o del tutto bianchi ha riscosso un discreto successo.

Per chi, invece, si sente poco a suo agio con i capelli bianchi in bella vista, allora consigliamo questi trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire, cliccando QUI.

Sui capelli bianchi è stato detto di tutto ma attenzione, perché intorno al tema si sono diffusi anche molti falsi miti. In questo articolo, la Redazione ha provare a raccogliere tutto sui capelli bianchi, le 5 colossali bugie che ci hanno sempre detto e i veri trucchetti per rallentarne la comparsa.

Le cause

Il naturale invecchiamento fisiologico della persona non è la sola causa della comparsa dei capelli bianchi. L’incapacità del capello di produrre la melanina è da ricercarsi anche in altri fattori.

L’etnia, un forte stress emotivo, la genetica, il fumo oppure una dieta sregolata possono influire in modo decisivo sulla comparsa dei capelli bianchi, anche in giovane età.

Detto questo, cerchiamo di capire quali sono le bugie a cui abbiamo sempre creduto sui capelli bianchi ma che sono dei clamorosi falsi miti.

Falsi miti e credenze popolari a cui non credere più

Se si strappa un capello bianco poi si moltiplica? Assolutamente falso! Eppure, sono in molti a credere a questa vecchia credenza. Strappare un capello bianco non significa che ne cresceranno altri due. Sarà, invece, molto più probabile che stiamo danneggiando il follicolo.

Il sole aumenta la crescita dei capelli bianchi? Falso anche questo. I raggi del sole stressano la chioma e la scoloriscono leggermente.

La tintura periodica aumenta la crescita? No. Sappiamo tutti che sottoporre i capelli alle tinture stressa il capello ma non fa nascere altri capelli bianchi.

Le tinture naturali non coprono i capelli bianchi. Questa è l’ennesima bugia. Ovviamente, un prodotto chimico agirà in maniera più decisa ma anche un buon prodotto naturale farà il suo dovere.

Il capello cambia colore? Anche in questo caso la credenza è falsa. Il capello non diventa bianco. Semplicemente, nel corso della sua crescita può non avere la forza di produrre melanina e quindi, da quel momento in poi, sarà bianco.

Come rallentare la comparsa dei capelli bianchi? La cucina è sempre un’arma vincente. Si può stimolare la produzione di melanina con alimenti ricchi di rame, come la frutta secca, i legumi, frutti di mare. Anche con funghi, cacao, patate e spinaci.

Fare il pieno di vitamine A, B, C, E, aiuta moltissimo a contrastare l’invecchiamento. Dunque, via libera a uova, verdure e frutta. Potenti antiossidanti che combattono anche i radicali liberi.