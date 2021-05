Succoso e profumato, un agrume del quale non si butta via proprio nulla. Il limone è un frutto sempre presente nelle nostre case, nei nostri giardini e sempre più coltivato anche sui balconi.

Contiene una grande quantità di vitamina C, sali minerali, calcio, fosforo, fruttosio e carotene.

È dissetante e rinfrescante, contribuisce a purificare e fluidificare il sangue, aiuta a dimagrire e disintossicare il fisico.

Ottimo per regolarizzare e riequilibrare il metabolismo e le funzioni digestive.

Per evitare di comprare limoni trattati, durante l’acquisto accertarsi sempre che il frutto abbia le foglie, che sia sodo, privo di macchie e non lucido.

Il modo migliore per sfruttare tutte queste fantastiche virtù e proprietà è quello di preparare una dissetante e gustosa limonata.

Da sorseggiare al mattino, la sera o durante i momenti di relax, poco importa, la limonata è sempre una bibita sana, gustosa e molto rinfrescate.

Pronta in 5 minuti, veloce e davvero molto semplice, gradita da tutta la famiglia e ideale in ogni occasione.

Buona, dissetante e fresca, la bevanda al limone che farà impazzire tutti per la sua semplicità con pochissimi ingredienti.

Ingredienti

a) 500g di acqua;

b) 3/4 limoni;

c) 3 cucchiai di zucchero o dolcificante;

d) foglioline di menta;

e) cubetti di ghiaccio.

In un pentolino riscaldare l’acqua e versare lo zucchero, far sciogliere. Spegnere e far raffreddare.

Tagliare i limoni, premere e filtrare il succo con il colino.

Aggiungere il succo all’acqua e mescolare bene. Versare il tutto in una caraffa, mettere qualche fogliolina di menta fresca e 2/3 fettine di limone, far raffreddare in frigo.

Servire in graziosi bicchieri aggiungendo cubetti di ghiaccio e decorare con fettine di limone e cannucce colorate.

Si può sostituite l’acqua naturale con acqua frizzante, lo zucchero può essere sostituito con miele o altro dolcificante.

Per una versione alcolica si può aggiungere un po’ di rum, di gin o qualsiasi altro liquore preferito.

Una variante molto gradita è quella con le fragole.

Basterà frullare 200g di fragole da versare nell’acqua e limone. In questo caso non sarà necessario aggiungere lo zucchero.

