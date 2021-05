Aprendo la propria casella degli SMS, alcuni utenti Android potrebbero avere notato uno strano fenomeno. Risulta che il proprio cellulare abbia inviato dei messaggi a numeri sconosciuti. Un dato apparentemente allarmante, dal momento in cui la prima cosa che si pensa è che sia colpa di un malintenzionato. Il testo del messaggio recita: “(wdVc0P8M0) Google sta ri-verificando il numero di telefono di questo dispositivo. Per saperne di più: https://goo.gl/LHCS9W“. In genere raccomandiamo di non cliccare sui link ricevuti da numeri sconosciuti, ma in tal caso è assolutamente sicuro farlo. Vediamo perché.

Ecco perché non bisogna preoccuparsi se si apre la casella SMS e si trova questo messaggio indirizzato ad un numero sconosciuto

Il link in questione porta ad una pagina del supporto di Google, che motiva l’accaduto. Infatti, quando si crea un account Google si può comunicare il numero del proprio telefono. Per motivi di sicurezza, l’azienda verificherà più volte che il telefono appartenga ancora al legittimo proprietario. Questi messaggi in uscita destinati a numeri sconosciuti sono banali procedure di sicurezza. Chi li trova nella propria casella ha sicuramente un account Google nel quale ha inserito il proprio numero di cellulare.

Come disattivare questa procedura di sicurezza?

Dopo che Google avrà effettuato la prima verifica, sarà possibile modificare questa modalità di controllo. Per farlo, bisogna accedere alle Impostazioni Google del proprio dispositivo, accedere a Dati e messaggi, poi a Numero di telefono del dispositivo e selezionare la voce Controlla il modo in cui gli altri ti contattano. Si aprirà una schermata nella quale sarà possibile selezionare l’opzione desiderata tra Utilizza il mio numero, Non utilizzare il mio numero e Utilizza il mio numero, ma chiedi prima se applicano costi. Infatti, una delle ragioni per cui disattivare la proceduta di sicurezza potrebbe essere il fatto che i messaggi, che risultano inviati dal proprio dispositivo, scalano credito dalla scheda. Ciò nonostante non c’è da allarmarsi, poiché si tratta di pochi centesimi. Ecco perché non bisogna preoccuparsi se si apre la casella SMS e si trova questo messaggio indirizzato ad un numero sconosciuto.