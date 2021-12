Non solo piante e antimuffa per combattere l’umidità di casa ma anche questi 3 suggerimenti come avevamo visto di recente. Eravamo stati in un certo senso profeti, visto che questo autunno si sta rivelando uno dei più umidi in assoluto degli ultimi anni. E non lo sentiamo solo sulle nostre ossa, ma anche sui muri di casa. Si sta scatenando una vera e propria corsa ai prodotti antimuffa date le continue piogge e le infiltrazioni di umidità. Ma se non volessimo comprare i soliti spray, ecco tutto quello che serve per contrastare con successo la muffa dai muri utilizzando solo prodotti naturali e casalinghi.

Attenzione alla muffa e alla sua consistenza

Ci siamo spesso sentiti dire che sarebbe bastata una “passatina” di quel prodotto tal dei tali per rimuovere la muffa. Vero, ma dopo qualche mese magari è ricomparsa. Come ricordano infatti gli esperti, la muffa è un vero e proprio essere vivente. E come tale andrebbe trattato. Non possiamo proporre ai nostri Lettori la certezza al 100% di eliminare la muffa, ma almeno di contrastarla. Spesso per eliminarla del tutto, occorrono veri e propri interventi di edilizia e sicuramente in ogni caso l’intervento degli esperti del settore. Vediamo comunque subito un sistema decisamente efficace per le macchie classiche sui muri di casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tutto quello che serve per contrastare con successo la muffa dai muri utilizzando solo prodotti naturali e casalinghi

Prepariamo un prodotto antimuffa con:

600 ml di acqua tiepida;

2 cucchiai di bicarbonato;

3 cucchiai di sale;

2 cucchiai di acqua ossigenata.

Inseriamo i nostri ingredienti in un dispenser con lo spruzzino e agitiamo per bene col contenitore ovviamente chiuso. Quindi, spruzziamo sulle macchie di muffa e lasciamo agire, correggendo le colate con una spugna. Rifacciamo un altro passaggio, questa volta muniti di spugnetta, ma stando attenti a non rovinare la vernice del muro.

Una volta tolta ecco cosa fare perché non si riproponga

Tolto il male, potremmo a questo punto chiederci cosa fare perché non si riproponga. Se la casa non ha problemi strutturali e di infiltrazioni gravi, per la mancanza di cappotti e isolamenti, ecco i nostri consigli:

evitiamo la condensa sui muri, limitando l’umidità delle stanze e aerando correttamente i locali;

non mettiamo panni stesi sui caloriferi per troppo tempo o appesi nelle stanze;

attenzione che eventuali piante, anziché rimuovere l’umidità, non la aumentino;

evitiamo anche pessime abitudini come quelle da leggere nell’articolo di approfondimento.

Approfondimento

Non la casa e nemmeno l’isolamento ma ecco come possiamo essere noi a creare la muffa