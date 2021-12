Il perfetto stivale salva pure l’outfit più semplice, perché aggiunge il giusto tocco grintoso al look. Se la ballerina è per donne romantiche che amano la comodità, lo stivale è la firma di donne audaci che sanno cosa vogliono dalla vita.

Fortunatamente, tutti i modelli che seguono stanno vivendo il loro periodo di estremo splendore e sempre più Brand propongono le loro alternative a prezzi concorrenziali. Infatti, sono questi i 10 stivali caldi per l’inverno con cui tradire pure sneakers e tacchi alti da capogiro.

Inoltre, anche questi stupefacenti modelli valgono oro nel look e vale certamente la pena conoscerli. I 10 modelli in questione, però, sono la vera chicca dell’inverno per tutte queste ragioni.

Quando la calzatura giusta salva il look e pure la figura

Che gli stivali siano una garanzia di stile all’interno del look è cosa nota. Perfetto in particolare con la gonna, lo stivale sfina la figura e la slancia incredibilmente. Tutto questo a patto di scegliere il modello di gonna giusto per il proprio fisico.

Le donne più basse dovrebbero preferire modelli con il gambale non troppo alto e largo, per non mortificare la gamba. Un’ottima proposta è lo stivale borchiato con gambale stretch e tacco basso e comodo. Tra le varie proposte sul mercato, Pittarello ne propone una al prezzo di 32, 90 euro.

Super glam è pure lo stivale in ecopelle laminato con stampa pitone. L’animalier torna di moda e scegliere un effetto pitonato color oro è anche un’ottima scelta per le feste.

Chi soffre di gonfiore alle caviglie può scegliere lo stivale con stampa rettile ed elastico laterale.

Attenzione perché sono questi i 10 stivali caldi per l’inverno con cui tradire pure sneakers e tacchi alti

Questo è l’anno di strass e brillantini, quindi fa bene chi sceglie il modello scamosciato con decorazione di strass. Può trattarsi di foglie o di fiori, completamente tempestati da brillantini.

Lo stivale in suede marrone castagna è super cool, ma meglio sceglierlo con la punta squadrata e con le borchie.

Altra variante animalier è quello con stampa pitone cangiante. Si tratta di un modello sportivo con lacci e pure antiscivolo.

Le donne più estrose possono scegliere modelli multicolore con la suola in gomma, come quello di Kuvè, venduto al prezzo di 59,90 euro.

Gli stivali in pelle spopolano nella versione chunky con la suola a carro armato. Tra gli immancabili figurano siano la versione nera che quelli bianchi. E chi ha l’anima rock non può perdersi nemmeno la versione con zip laterale.

