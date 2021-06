Sono molte le persone che ogni anno decidono di trascorrere le proprie vacanze estive in località selvagge ed incontaminate.

Vi è una sorta di urgenza nel recuperare un rapporto autentico con la natura e la nostra penisola è piena di luoghi del genere.

In questo articolo vedremo più da vicino questo luogo incantato tutto da scoprire e che in pochi conoscono.

Sembra una spiaggia di Porto Rico ma questo paradiso si trova in Italia

Tutti conosciamo i panorami ed i paesaggi incontaminati di isole caraibiche come quella di Porto Rico.

Queste zone del Mondo sono famose per la sabbia bianchissima, il mare color turchese e la vegetazione abbondante.

Ma basterebbe cercare in Italia per trovare paesaggi molto simili e che non hanno nulla da invidiare ai vari paradisi terrestri sparsi per il globo.

Uno dei posti più belli dove staccarsi dal frastuono della quotidianità è Cala Violina.

Questa è una delle spiagge più belle della Maremma, caratterizzata da sabbia chiara, mare cristallino ed una fitta macchia mediterranea.

Un paradiso terrestre

Come già anticipato, sembra una spiaggia di Porto Rico ma questo paradiso si trova in Italia, più precisamente tra Follonica e Punta Ala.

Questo luogo incantato si può raggiungere attraversando più percorsi. Il più rapido è lungo circa 2 chilometri dal punto in cui si può parcheggiare l’auto, ed è completamente immerso nella pineta.

Gli altri sentieri percorribili sempre a piedi o in bicicletta sono più lunghi ed impegnativi, ma non sono esperienze da escludere a prescindere.

Comunque prima di arrivare sulla spiaggia vi sono chioschi e tavolini nella pineta dove fare ricchi picnic.

In piena stagione, come è normale che sia, la spiaggia tende a riempirsi anche perché non è molto estesa.

Da quest’anno, per tutelare il paesaggio e la sicurezza, l’accesso è limitato a 700 persone al giorno previa prenotazione.

Una curiosità particolare

La sabbia di Cala Violina è molto particolare ed unica nel suo genere.

Essendo composta da granuli di quarzo, quando vengono sfregati l’uno contro l’altro emettono un suono simile a quello delle corde di un violino. È un fenomeno molto raro che è possibile osservare in poche altre spiagge del Mondo.

Restando in tema, un’altra zona dove è possibile osservare un fenomeno rarissimo si trova in Puglia e qui possiamo leggere un approfondimento.