Soprattutto d’estate diventa difficile per tante persone prendere subito sonno. Le belle giornate e le temperature piacevoli ci portano ad essere più attivi. Ma nonostante questo, una volta tuffati a letto non riusciamo a prendere sonno. Ci giriamo e rigiriamo e quando finalmente ci addormentiamo si è fatto tardi. E la sveglia al mattino ci catapulta fuori dal letto ancora più stanchi di prima. Cosa fare per riuscire ad addormentarsi subito e riposare?

Ecco 3 cose da evitare per addormentarsi più in fretta e dormire bene

Spesso ce la prendiamo con il caldo o il materasso scomodo. Ma in realtà il nostro organismo in alcune situazioni non è pronto a rilassarsi. Questo perché prima di metterci a letto facciamo delle attività che invece di darci rilassamento ci caricano di energie. Vediamo quali.

Non fare sport o palestra prima di andare a letto

Qualcuno preferisce fare sport dopo cena. Soprattutto per motivi lavorativi o mancanza di tempo. Ma l’attività fisica aumenta i livelli di adrenalina e cortisolo. Oltre ad aumentare la temperatura corporea e i battiti. Rendendoci più vigili invece che rilassati. Per questo non prendiamo sonno. Cerchiamo di far passare un paio di ore prima di metterci a letto. Magari facendo una bella doccia calda per rilassarci.

Bere caffè in tarda serata

La caffeina, si sa, è uno stimolante. E prendere sonno facilmente dopo aver bevuto una tazzina di caffè è difficilissimo. Infatti, la caffeina ha un’emivita di circa 4 ore. Quindi significa che 4 ore dopo averla bevuta, metà della caffeina è ancora in circolo nel nostro corpo. Meglio prendere un caffè almeno 8 ore prima di andare a dormire.

Per finire una cosa che facciamo tutti prima di andare a dormire. Controllare il cellulare o guardare un film sul tablet. La luce blu emessa dai dispositivi interferisce con il nostro sonno. Meglio spegnerlo per dormire bene.

Quindi, ecco 3 cose da evitare per addormentarsi più in fretta e dormire bene. Ora che sappiamo cosa evitare riusciremo ad addormentarci subito e a dormire sonni tranquilli. Se ci serve un ulteriore aiuto, affidiamoci ai rimedi naturali. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Non tutti lo sanno ma per dormire sonni tranquilli basterà mettere questo oggetto sotto il cuscino.”