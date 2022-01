Netflix è sempre un punto di riferimento per chi è appassionato di serie televisive. Negli ultimi anni, infatti, sono stati numerosi i prodotti di successo che, puntata dopo puntata, hanno attirato l’attenzione del pubblico. Probabilmente la prima a dar risalto alla rivoluzionaria piattaforma on line è stata Stranger Things. Godibile ed emozionante, la serie parla della misteriosa comparsa di una bambina in una piccola cittadina americana. Ad accoglierla saranno 4 ragazzini amanti dei giochi da tavolo, videogiochi e Guerre Stellari. Il tutto condito dalle sognanti e cotonate atmosfere degli ’80.

Tuttavia, non sono solo le serie ad aver suscitato clamore nel pubblico di Netflix ma anche alcune nuove uscite che hanno fatto molto parlare di loro.

Infatti tutto il Mondo si è innamorato di questi 2 film disponibili su Netflix da vedere assolutamente.

Tra i migliori film di sempre

Recentemente la nota piattaforma di critica cinematografica IMDB ha stilato la classifica dei migliori film di sempre. A fare capolino e a comparire tra i primi 10 posti c’è anche un’uscita del 2019 diventata visibile da poco su Netflix. Il film in questione è Joker, per la regia di Todd Philips ed interpretato da un colossale Joaquin Phoenix. Il film ruota tutto attorno all’impressionante bravura del protagonista che, non a caso, ha guadagnato l’Oscar come miglior attore.

La storia parla delle origini del cattivo dei fumetti più celebre di sempre, ossia Joker, nemico giurato di Batman. Tuttavia nel film non vedremo scontri tra super eroi ma, piuttosto, il percorso evolutivo che porta una persona sola e disagiata a trasformarsi in un autentico mostro.

Il film infatti non ha nulla a che fare con storie per ragazzini ma, piuttosto, tocca con estremo cinismo il dolore del protagonista e di come questo sia messo ai margini della società tanto da desiderarne la distruzione.

Un’opera che invece sta facendo discutere l’intero Pianeta grazie al cast stellare è Don’t look up, letteralmente, “non guardare su”. Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence sono i protagonisti di questa commedia che tratta della scoperta di una cometa che presto distruggerà la Terra. Questo è il pretesto scelto per analizzare con tagliente sarcasmo tutte le falle della nostra società che preferisce guardare all’uovo oggi rispetto alla gallina domani. Una commedia che ci farà sbellicare dalle risate ma che ci lascerà riflettere a lungo sulla direzione che il Mondo ha scelto di prendere.

Nota di merito anche per i magnifici Jonah Hill e Maryl Streep.

