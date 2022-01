La cheesecake è un dolce di origine anglosassone ormai diffuso e apprezzato ovunque. Sulla base croccante di biscotti si poggia una farcitura morbida e cremosa dalle mille varianti. È adatta per la colazione, la merenda o come fine pasto e si può anche preparare in monoporzioni con il coppapasta o in bicchiere. È sicuramente un dolce che mette d’accordo tutti per la sua bontà e per la versatilità, infatti c’è quello ai frutti di bosco, al limone, alle fragole, alla nutella, al cioccolato…

Non la solita cheesecake ai frutti di bosco ma una deliziosa variante con kiwi e lime che andrà sicuramente a ruba

Le ricette per la cheesecake, dunque, sono davvero tante e facilissime da fare. Ad esempio, quella ai kiwi e lime è una variante piuttosto insolita, ma fresca e leggera e assolutamente da provare.

Per la base di una torta per 6 persone gli ingredienti sono:

200 gr di biscotti tipo Digestive;

80 gr di burro.

Per il ripieno:

250 gr di formaggio spalmabile;

150 ml di panna fresca;

70 gr di zucchero a velo;

12 gr di gelatina in fogli.

Per la gelatina di copertura:

110 ml di acqua;

40 gr di zucchero a velo;

12 gr di gelatina in fogli;

2 lime;

1 cucchiaio di colorante alimentare verde (facoltativo).

Per la crema di contorno:

4 kiwi;

350 ml di acqua;

120 gr di zucchero semolato;

40 gr di maizena.

Come prepararla

La prima cosa da fare è la base. Prendere uno stampo a cerniera da 18 cm e foderarlo con carta forno. In un mixer tritare finemente i biscotti e metterli in una ciotola capiente. Sciogliere il burro a bagnomaria, versarlo sui biscotti e mescolare bene. Trasferire, quindi, il composto nello stampo, livellarlo per bene con il dorso di un cucchiaio e riporlo in frigo per almeno 30 minuti.

A questo punto bisogna preparare la crema di contorno. Dunque, sbucciare i kiwi, togliere la parte bianca interna e frullarli. Sciogliere in un pentolino acqua e zucchero, aggiungere maizena e kiwi. Mescolare sul fuoco per farla addensare e metterla da parte a raffreddare.

Per il ripieno, invece, è necessario innanzitutto ammorbidire la gelatina in acqua fredda, poi scioglierla in 50 gr di panna calda ed infine farla raffreddare. In una ciotola lavorare per bene con delle fruste elettriche il formaggio e lo zucchero a velo. Montare la panna a neve ferma e aggiungerla al composto insieme alla gelatina, mescolando dal basso verso l’alto con una spatola. Versare, allora, il ripieno sulla base e livellarlo per ottenere una superficie liscia ed omogenea.

Il topping

Infine per il topping bisogna sciogliere la gelatina in acqua calda dopo averla ammollata in quella fredda. Unirla in una ciotola con il succo di lime filtrato, acqua, zucchero e colorante. Mescolare per bene e metterla in frigo per 20 minuti.

Trascorso il tempo, versarla sulla torta e rimetterla in frigo a rassodare per 2 ore. Ogni fetta, poi, andrà servita con la crema di kiwi e decorata con qualche fogliolina di menta.

