Il titolo Banca Profilo è ostaggio di un ampio movimento laterale, i livelli chiave da monitorare

Il titolo Banca Profilo è ostaggio di un ampio movimento laterale e questa situazione è confermata anche dalla situazione dei fondamentali che è abbastanza contrastata. Ad esempio, il fair valuta esprime una forte sopravvalutazione; il rapporto prezzo/utili esprime sopravvalutazione se confrontato con la media del settore bancario e sottovalutazione con la media del mercato italiano; il Price to Book ratio, invece, esprime una sottovalutazione di circa l’80%.

La situazione, quindi, è abbastanza confusa e non permette di definire una strategia basandosi su questi dati.

Sulla base delle previsioni degli analisti, un parametro che potrebbe diventare molto interessante per Banca Profilo è il rendimento del dividendo. Le aspettative, infatti, sono per una crescita dl rendimento a valori superiori al 7%.

Va detto che storicamente il titolo ha sempre mostrato una certa debolezza rispetto alla media del settore di riferimento. Basti pensare che negli ultimi 3 anni e un anno ha avuto un rendimento del 50% rispetto alla media dei suoi competitors. Se poi restringiamo l’orizzonte all’ultimo anno scopriamo che a fronte di una Banca Profilo invariata, il settore di riferimento ha guadagnato circa il 30%.

Una debolezza che non va trascurata dall’investitore che vuole avvicinarsi a questo titolo.

Ci sono, però, anche degli aspetti positivi. L’azienda ha riportato un forte risultato del terzo trimestre con un miglioramento dei guadagni, delle entrate e dei margini di profitto. Inoltre, negli ultimi 3 anni, in media, gli utili per azione sono aumentati del 46% all’anno, ma il prezzo delle azioni della società è aumentato solo dell’11% all’anno, il che significa che è significativamente in ritardo sulla crescita degli utili.

Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 19 gennaio a 0,2140 euro in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma dopo lo strappo rialzista di inizio novembre è iniziato un ampio movimento laterale tra i livelli 0,2048 euro (I obiettivo di prezzo) e 0.2276 euro (II obiettivo di prezzo). Quindi, il titolo Banca Profilo è ostaggio di un ampio movimento laterale e a questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo le quotazioni potrebbero proseguire fino al III obiettivo di prezzo in area 0,2504 euro. Al ribasso, invece, la discesa potrebbe raggiungere area 0,1907 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

