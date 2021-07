Quando parliamo di fosforo parliamo del minerale più presente nel nostro organismo e di conseguenza uno dei più importanti. Si stima che il totale del fosforo presente nel corpo sia pari a circa l’1% del nostro peso. L’85% circa del fosforo è presente nelle ossa. Il fosforo, infatti, svolge un ruolo fondamentale nella sintesi del calcio e quindi per la salute del sistema scheletrico.

Altra attività fondamentale del fosforo è quella di nutrire il nostro cervello: aumenta la memoria, riequilibra gli stati d’animo, mitiga stanchezza e depressione. Carenze di fosforo portano a gravi conseguenze, per questo è importante farne scorta giornaliera attraverso l’alimentazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ci vengono in soccorso i semi di zucca: assumiamo tutto il fosforo necessario al cervello in un solo cucchiaio di questi semi. Questo alimento è funzionale a una dieta ricca di fosforo soprattutto perché facile da assumere durante le pause snack o attraverso i condimenti di insalate o yogurt.

Tutto il fosforo necessario al cervello in un solo cucchiaio di questi semi

Partiamo da qualche numero: il fabbisogno giornaliero di fosforo varia a seconda del soggetto. Per un adulto in buona salute è di 800 milligrammi, per un anziano di 1.000 milligrammi, mentre per bambini e adolescenti 1.200 milligrammi. Questo perché il fosforo svolge un ruolo chiave durante lo sviluppo.

100 grammi di semi di zucca contengono fino a 1.230 milligrammi di fosforo (1.170 se i semi sono tostati). Per fare un paragone, la carne di pesce, spesso considerata fonte privilegiata di fosforo, ne contiene mediamente tra i 130 e i 260 milligrammi all’etto. Questo rende i semi di zucca l’alimento migliore per assumere fosforo durante una dieta alimentare.

Ma i benefici di questi semi non si fermano qui, visto che sono fonte di calcio e zinco, oltre che regolatori del pH del sangue e della flora intestinale. Insomma, un cucchiaio di semi di zucca, per 2 o 3 volte al giorno, basta per immagazzinare le quantità di fosforo necessaria a vivere una vita in salute.

Approfondimento

Un solo cucchiaio di questo super-alimento contiene l’intero fabbisogno giornaliero di omega-3