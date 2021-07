Il melone è considerato, insieme all’anguria, uno dei frutti dell’estate. Si presta ad essere utilizzato in moltissime ricette diverse tra loro. È un ortaggio ricco di betacarotene, il che lo rende un valido alleato di chi ama abbronzarsi in estate.

Inoltre, è uno dei frutti più dolci e dissetanti che possiamo trovare. In alcuni casi la componente zuccherina può superare anche il 13%, mentre la quantità di acqua arriva al 90%.

Nella composizione del melone, poi, è importante ricordare la presenza di fibre, potassio, fosforo, calcio e vitamine C e B3.

Quando mangiarlo

Nonostante sia un frutto ricco di zuccheri è spesso presente nelle diete ipocaloriche per via del suo potere saziante. L’apporto calorico fornito dal melone è ridotto, infatti 100 grammi contengono solamente 33 calorie.

Come consigliato per l’anguria in un articolo precedente (consultare qui) anche il melone non dovrebbe essere consumato a fine pasto.

Infatti, a causa del suo alto potere saziante potrebbe provocare un senso di pesantezza rendendo difficoltosa la digestione. Sarebbe preferibile consumarlo a colazione o come spuntino a metà pomeriggio magari in abbinamento ad alimenti proteici.

Sembra incredibile ma ecco quanto melone si può mangiare al giorno per mantenersi in salute

Il consumo del melone è sconsigliato a chi soffre di patologie come il diabete o per chi ha il valore della glicemia sopra ai limiti. Inoltre, un consumo eccessivo potrebbe peggiorare disturbi gastrici come difficoltà digestive e acidità di stomaco.

Per quanto riguarda ogni quanto tempo mangiare il melone si potrà rispondere che è possibile consumarlo anche tutti i giorni. Tuttavia, sarà necessario prestare attenzione alle quantità.

Una porzione adeguata di melone per non appesantirsi né eccedere con gli zuccheri corrisponde a circa 150 grammi al giorno. Quindi, sembra incredibile ma ecco quanto melone si può mangiare al giorno per mantenersi in salute.

Come mangiarlo

Il modo più classico per consumare il melone è abbinarlo al prosciutto crudo.

90 grammi di prosciutto crudo e circa 4 fette di melone rappresentano la soluzione per un pasto veloce. Un pranzo perfetto quanto si ha poco tempo e poca voglia di cucinare in estate.

Inoltre, il melone potrà anche diventare un ottimo frullato. Sarà sufficiente unire 100 grammi di melone con un vasetto di yogurt bianco e due cubetti di ghiaccio per dare vita a un frullato perfetto.