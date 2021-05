L’estate si avvicina. La stagione in cui la pelle si colora di tinte più scure che ci rendono belli, luminosi ed affascinanti. Per questo motivo vogliamo condividere con i nostri Lettori tutto ciò che dobbiamo fare da subito per avere un’abbronzatura perfetta e da fare invidia questa estate.

Infatti, pochi sanno che preparare la pelle a ricevere l’abbronzatura, consente di godere di un colorito più intenso, uniforme e per lungo tempo. Dunque vediamo cosa fare praticamente.

Si comincia a tavola

Il nostro primo pensiero deve essere nutrire la nostra pelle con le vitamine necessarie per affrontare l’esposizione ai raggi Uv senza danneggiarsi. Dunque è fondamentale fare il pieno di alimenti che contengono beta-carotene. È molto facile individuarli in quanto sono tendenzialmente di colore rosso. Quindi non dimentichiamo di inserire nei nostri pasti una porzione delle famose carote, ma anche di pomodoro o peperoni, oppure di pesche e di albicocche. Per evitare che la disidratazione, dovuta all’esposizione ai raggi solari, segni la nostra pelle ricordiamoci di bere a sufficienza. Chi ha la pelle maggiormente delicata, può ricorrere ad alcuni integratori naturali disponibili in commercio. Questi necessitano di qualche tempo per dare il loro contributo. Dunque è consigliato cominciare ad assumerli almeno un mese prima di dedicarsi alla tintarella.

Ecco ancora tutto ciò che dobbiamo fare da subito per avere un’abbronzatura perfetta e da fare invidia questa estate

La gradualità

Il segreto di un’abbronzatura luminosa è la gradualità. Ci piacerebbe apparire ben abbronzate alla prima esposizione, ma dobbiamo essere pazienti. In questo modo daremo il tempo alla pelle di produrre la melanina. Non rischieremo antiestetiche e dannose scottature ed otterremo un colorito invidiabile. Per farlo è fondamentale preparare la cute ad accogliere i raggi solari. Eliminiamo quindi le cellule morte che si sono depositate su di essa durante i mesi invernali.

Uno scrub qualche giorno prima dell’esposizione è la scelta giusta. Scegliamo preferibilmente prodotti naturali, sale zucchero, fondi di caffè, bucce di banana, sono degli alleati efficacissimi. Poi passiamo ad un’idratazione intensa. Suggeriamo di adoperare prodotti “leggeri” che non ostruiscano i pori e siano di facile assorbimento. Il consiglio è di scegliere prodotti che contengano un filtro solare. È fondamentale infatti sempre proteggere la pelle con una crema, anche quando è già abbronzata.

Un ultimo consiglio da non dimenticare è applicare un unguento doposole. Questa operazione non è da sottovalutare e va fatta anche dopo una breve esposizione.

Ecco dunque svelato tutto ciò che dobbiamo fare da subito per avere un’abbronzatura perfetta e da fare invidia questa estate.

Approfondimento

