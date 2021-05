Durante un viaggio all’estero, guardando la TV o navigando in rete, capita spesso di osservare idee davvero originali e di successo. Chi non ha mai pensato ad esempio che quell’idea imprenditoriale che sta spopolando in America sarebbe un successone anche in Italia?

In questo articolo venivano elencati cinque lavori di successo all’estero da poter svolgere subito senza investimenti particolari. Nella lista che segue invece, sono elencate sei PMI innovative che hanno uno straordinario successo nel mondo e sono ancora sconosciute in Italia. Si tratta spesso di semplici idee imprenditoriali a cui nessuno aveva pensato ed altre volte di vere e proprie scommesse che hanno fatto fortuna.

Ecco sei imprese di successo all’estero da riproporre in Italia

Il bar a tempo. L’idea nasce in Russia ed è ormai diffusa in molti paesi. Il concetto è quello di un “bar a tempo” in cui tutto è gratuito e si paga solo in base al tempo trascorso nel locale. Non si tratta ovviamente del classico locale notturno ma di una sorta di bar/ufficio diurno in cui poter lavorare comodamente. Forse nell’era dello smart working potrebbe essere davvero un’idea vincente!

La discoteca per over 60. Sembrerà strano ma moltissime persone in di una certa età non trovano il posto giusto dove andare a ballare. In Spagna l’idea ha riscosso un grande successo.

Il food truck di cucina gourmet. Il modello è quello della ristorazione itinerante. Anche se già diffusa in Italia, soprattutto per il cibo di strada, l’idea di coniugarla con l’alta cucina sta avendo uno straordinario successo negli USA.

Hotel per brevi pisolini: Idea nata in Spagna e non poteva essere altrimenti per la patria della Il concetto di fondo è quello di un hotel a ore. I clienti però non sono coppie in cerca di privacy ma lavoratori e professionisti in cerca di una pausa prima di ritornare a lavoro.

Un’azienda agricola per la coltivazione delle bacche di goji. Da anni conosciute e apprezzate anche in Italia, queste bacche fanno registrare vendite in continua crescita. Attualmente il fabbisogno italiano è soddisfatto quasi interamente da produzioni straniere. Un buon motivo per puntare sulla loro coltivazione. Ecco un approfondimento.

L’ultima delle sei PMI innovative che hanno uno straordinario successo nel mondo è forse la più assurda

Produzione di cibo biologico per animali. La pet industry, cioè l’industria che ruota attorno agli animali domestici, negli USA cresce ogni anno del 5%. Da chiunque ne possieda uno, gli animali domestici sono considerati al pari di un componente della famiglia. Se a ciò si aggiunge la crescente consapevolezza della scarsa qualità del cibo a loro destinato, si possono intuire i margini di crescita del settore.