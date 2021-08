L’estate sta per concludersi. E ci ricorderemo per molto tempo delle nostre vacanze. Ma anche se siamo ancora in ferie non rinunciamo allo shopping.

Iniziamo a dare un’occhiata alle nuove tendenze. Vogliamo affrontare al meglio la nuova stagione che presto arriverà.

Grazie a un precedente consiglio abbiamo scoperto i sandali estivi comodi e di tendenza. Ma adesso vogliamo iniziare a prepararci all’autunno/inverno. Senza, però, rinunciare allo stile e al colore.

Ma come fare?

Anche questa volta scopriremo i giusti accessori per non passare inosservate. Anzi, tutti resteranno ammaliati dal nostro look sempre perfetto.

Sono questi i 3 accessori di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno

Amiamo fare shopping e curare perfettamente la nostra figura. Il nostro abbigliamento è il perfetto biglietto da visita. E vogliamo essere sempre all’altezza della situazione.

Sappiamo che questo comune indumento potrebbe rendere perfetto qualsiasi nostro look. E non abbiamo perso occasione per scegliere quello giusto.

Facciamo sempre attenzione a selezionare i giusti accessori. Anche perché conosciamo bene i gioielli perfetti da indossare in qualsiasi occasione.

Ma se parliamo della nuova stagione, sappiamo come valorizzare il nostro outfit? E riuscire a essere sempre alla moda?

Poche lo sanno ma per essere sempre al top ci basterà acquistare 3 semplici capi. Delle scarpe rosse, un blazer di velluto arricciato e una minigonna scolastica.

Infatti, sono questi i 3 accessori di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno. Li vedremo indossati anche dalle influencer più famose.

Perché proprio loro

Molte di noi si chiederanno perché questa scelta da parte delle case di moda.

Innanzitutto, le scarpe rosse sono ormai simbolo di libertà e femminismo. Inoltre, regalano sempre un tocco esclusivo all’outfit. Scegliamo soprattutto sandali con plateau e tacco squadrato. I nostri look saranno subito più grintosi.

Il velluto colorato, invece, è un grande classico invernale. Il fatto di sceglierlo arricciato renderà più giovanile questo tessuto. Abbiniamolo a un look total black. Saremo subito eleganti.

Infine, la minigonna scolastica ci aiuterà a smorzare il nostro abbigliamento. Scegliamola a pieghe e abbiniamola a una camicia. Saremo impeccabili ma sempre giovanili.

Con questi soli tre capi moda otterremo look sempre diversi ma di tendenza. Acquistiamoli subito nei migliori negozi. In questo modo saremo sicure di averli anche quando andranno a ruba.

Ecco come affrontare al meglio la stagione autunno inverno. I nostri look saranno invidiati e copiati da tutte.