Una pianta tropicale, di media dimensione, bellissima come elemento di arredo. Originaria della foresta del Brasile, ma diffusissima in tutta Europa.

Il suo nome deriva dal greco “akmé”, che vuol dire “punta”, alludendo alla forma delle sue foglie: allungate, rigide e appuntite.

Le foglie sono splendide e sono caratterizzate da delle striature orizzontali di colore bianco-argento.

Parliamo della pianta, che prende il nome di Aechmea fasciata. Molto decorativa e di facile coltivazione, perfetta per chi ha poco tempo o chi non ha il pollice verde.

Le foglie sono disposte a forma di rosetta, al centro del quale ogni 2 o 3 anni nasce una particolare inflorescenza, da cui sbocciano dei piccoli fiori, lilla o bianchi. Generalmente durano per alcuni mesi.

Se dopo questi anni, la pianta non fiorisce più, probabilmente non abbiamo un ambiente favorevole o la luce è inadeguata.

Cosa c’è da sapere su questa pianta

La Aechmea si coltiva generalmente in appartamento, ha bisogno di molta luce ma non del contatto diretto con il sole. Allontaniamola anche dalle fonti di calore, come il termosifone.

Questa pianta grassa necessita di un terreno leggero specifico per piante succulente.

La Aechmea, richiede delle innaffiature moderate e solo quando il terreno è asciutto. È molto utile versare dell’acqua, all’interno delle foglie. È una pianta molto resistente, ma teme le eccessive innaffiature. Evitiamo, quindi, che l’acqua ristagni, soprattutto nel sottovaso.

Invece, se le foglie diventano più scure sulle estremità, vuol dire che la pianta necessita di più acqua.

Proprio come descritto in questo articolo Basta solo questa pianta raffinata ed elegante per purificare l’aria e combattere lo stress, anche la Aechmea ha la capacità di umidificare e depurare l’aria.

Quindi ecco la pianta grassa dall’incantevole fiore centrale che sta facendo impazzire tutti.