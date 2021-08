Un piccolo cactus facile da coltivare originario del Brasile. Dalla simpatica forma tondeggiante o allungata, con fusti verdi e bluastri, ricoperti interamente di spine.

Questa è una pianta coltivata per le sue splendide e abbondati fioriture colorate, ma anche perché è molto semplice da curare, perfetta per chi non possiede il pollice verde.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco una pianta grassa dalla fioritura rigogliosa da lasciare in giardino per tutta l’estate

Oggi il Team di ProiezionidiBorsa, vuole parlare della pianta che prende il nome di Parodia. I suoi fiori hanno vari colori, che vanno dal giallo al rosso, o al rosa, e spuntano dalla sommità del fusto. Fioriscono in tarda primavera, mentre verso la fine della stagione estiva, genera dei piccoli frutti.

Sono tante le specie di Parodia che si possono coltivare, tutte con grandi fiori, molto colorati e appariscenti. Una pianta che non ha bisogno di particolari cure, ma solo di qualche piccola accortezza.

La Parodia ama gli ambienti luminosi, ma non il contatto diretto con i raggi solari. Non si adatta facilmente alle basse temperature, infatti al di sotto dei 10 gradi è consigliabile, se coltivata in vaso, portarla in casa.

Una pianta che necessita di annaffiature regolari ma solo quando il terreno risulta asciutto, per evitare che le radici marciscano. In estate di solito, l’irrigazione avviene una volta a settimana, mentre in inverno i tempi sono decisamente più lunghi.

I parassiti della pianta

Ecco una pianta grassa dalla fioritura rigogliosa da lasciare in giardino per tutta l’estate. Ma facciamo attenzione, perché la Parodia può essere attaccata da afidi e parassiti. In particolare teme l’infestazione del ragnetto rosso, che si manifesta quando l’ambiente è secco. Teme anche la cocciniglia, che attacca le sue foglie, facendole diventare scure e malate. Questi parassiti possono essere eliminati utilizzando dei prodotti chimici o usando degli antiparassitari naturali.