Nella progettazione di un giardino o in uno già esistente, capita spesso di scegliere i fiori da coltivare, in base ai loro accostamenti cromatici. Non solo i colori, ma anche il posizionamento delle piante è importante per creare un giardino personalizzato e funzionale.

Il posizionamento delle piante non è affatto casuale. Infatti per coltivare nello stesso spazio piante e fiori, bisogna tenere conto del PH del terreno, del clima, delle zone di ombra e di quelle soleggiate.

Se nel nostro giardino la protagonista in assoluto è la rosa, allora dobbiamo fare di tutto per esaltare la sua bellezza.

Queste sono le piante e i fiori da coltivare vicino alle nostre rose per creare degli accostamenti perfetti e un giardino scenografico strepitoso

La rosa è la regina del giardino. Con la sua eleganza e il suo profumo inebriante ed avvolgente, è bellissima anche da sola. Ma accostata alla pianta giusta, renderà il giardino ancora più scenografico.

Un grane classico, è l’abbinamento tra rosa e geranio. Ci ricorda i balconi delle nostre nonne. Queste due piante sono spesso vicine, non solo per i loro colori perfettamente abbinabili, ma anche perché i gerani proteggono le radici delle rose.

Un altro abbinamento perfetto e quello con l’erba gatta. Una pianta erbacea perenne che protegge le rose, grazie ad una sostanza chiamata nepetalattone, che allontana gli insetti.

L’astro o settembrino è una graziosa pianta molto decorativa, che con i suoi colori è perfetta per essere coltivata vicino alle rose cespuglio.

Le piante aromatiche

L’accostamento rose e piante aromatiche è perfetto.

La rosa e la lavanda vivono in perfetta sintonia. Non solo per l’ottimo profumo che queste due piante emanano, ma anche per l’accostamento di colori. Pensiamo al blu della lavanda con il rosa o il rosso delle rose. Inoltre la lavanda, tiene lontani gli insetti dannosi.

Le rose si abbinano perfettamente anche al colore delle foglie della salvia e ai suoi fiori.

Ecco che queste sono le piante e i fiori da coltivare vicino alle nostre rose per creare degli accostamenti perfetti e un giardino scenografico strepitoso.

Approfondimento

