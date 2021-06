L’Italia è una terra ricca di bellezza da scoprire. Paesaggi idilliaci, architettura da togliere il fiato. Ma anche vere opere di ingegneria che risalgono a epoche lontane. In Italia si ha il privilegio di scoprire ogni giorno un posto e una meraviglia nuova. Non per niente viene chiamata il Bel Paese. Oggi andremo alla scoperta di un’opera di vera maestria che si nasconde nel Sud Italia. L’orologio astronomico del campanile di Messina.

A Messina non solo mare e sapori unici

La città dello Stretto è sicuramente conosciuta per la sua posizione unica. A Torre Faro si incrociano i due mari, Tirreno e Ionio. Non può mancare un salto all’arenile di Capo Peloro, una delle spiagge più belle al mondo. Ma se siamo in giro per la città, non possiamo non passare per il Duomo. E ammirare la fantastica torre campanaria che ospita l’orologio astronomico.

Pochi lo sanno ma l’orologio astronomico più grande del mondo è in Italia

Quest’orologio è molto meno conosciuto di quello di Strasburgo o di Praga. Ma è considerato un capolavoro in tutto il mondo. A mezzogiorno in punto è possibile vedere un vero spettacolo di ingegneria all’opera. Costruito dopo il terremoto disastroso del 1908 per volere dell’Arcivescovo Angelo Paino. La parte tecnica fu affidata all’ingegnere tedesco Frederic Klinghammer. Mentre la realizzazione è dell’azienda di Theodore Ungerer.

L’orologio è costituito da diverse parti distribuite su vari livelli della torre

Un meccanismo intricato eppure così spettacolare da lasciare a bocca aperta. Allo scoccare di mezzogiorno e per i successivi 12 minuti si possono ammirare le varie scene rappresentate. Un sistema meccanico mette in movimento i vari personaggi che fanno capolino dalla torre. Prima un leone incoronato che muove la testa e ruggisce 3 volte sventolando la bandiera messinese. Poi è la volta del gallo che canta. E poi della costruzione della Chiesa di Montalto.

Dopo la storia cittadina partono le scene religiose che cambiano a seconda del periodo liturgico. Ma non dimentichiamo la parte astronomica. Infatti, si può ammirare anche il calendario perpetuo. Che scandisce anni, mesi, giorni in modo perfetto. Sono anche rappresentate le fasi lunari, il sistema solare e le costellazioni.

Ecco, pochi lo sanno ma l’orologio astronomico più grande del mondo è in Italia. Un vero spettacolo da ammirare almeno una volta nella vita. È impossibile non rimanerne affascinati.