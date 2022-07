Perdere peso velocemente è uno dei desideri che molti hanno. Si sa che, in realtà, medici e nutrizionisti sottolineano come questo sia sbagliato. Ogni dimagrimento dovrebbe essere graduale e ottenuto con diete e condotte di vita sostenibili nel tempo e soprattutto senza tagli drastici dei nutrienti.

Non tutti riescono a perdere peso quando iniziano una dieta

Bisogna, inoltre, capire perché anche se tutti vogliono perdere peso velocemente, non tutti riescono a farlo.

È molto interessante, in tal senso, una ricerca di cui si parla sul sito della Fondazione Veronesi. Si tratta di un recente studio, presentato durante il Congresso Europeo sull’obesità, in cui è stato seguito il percorso di persone verso un possibile dimagrimento.

Tra coloro che ci hanno provato, solo il 25% su 1.850 soggetti obesi avrebbe ottenuto una perdita di almeno il 5% del peso. Si tratta della percentuale ritenuta “clinicamente significativa”. Nell’articolo si riportano le dichiarazioni di un esperto in materia, tra l’altro professore ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università di Cattolica di Milano. Si sottolinea come la perdita di peso tra gli obesi è un tema che necessità della comprensione di “dinamiche complesse”. Non affrontabili, dunque, con atteggiamento superficiale.

Tutti vogliono perdere peso velocemente, ma ecco perché dimagrire può essere più difficile per alcuni

Secondo le parole del professore il presupposto essenziale da prendere in considerazione è che l’obesità vada considerata come “un problema cronico”. Un paziente obeso, inoltre, approcciandosi ad una dieta ferrea o ad un’attività fisica vede innescarsi dei meccanismi che tendono a “sabotare” la volontà iniziale di perdere peso. Il rischio sarebbe quello di ottenere un effetto boomerang fino a generare “un desiderio compulsivo di cibo”.

Dimagrire non significa solo diminuire le calorie

Secondo l’esperto si dovrebbe invece provvedere a conoscere il paziente ed aiutarlo a trovare motivazioni proprie. Si fa l’esempio di un padre che non ha la forma fisica per giocare a calcio con il figlio, stimolandolo ad acquisirla. L’altro aspetto su cui focalizzarsi sarebbero i piccoli obiettivi e non quelli nel lungo termine, evitando termini come “dieta” e preferendone altri come “stile alimentare”.

Si tratta di un’altra testimonianza scientifica del fatto che perdere peso non passa solo per un mero conteggio delle calorie. Un’altra ricerca, di recente, ha tra l’altro sottolineato come mangiare un po’ meno consente di garantirsi un maggiore longevità.

E il consiglio, quando si vuole perdere peso, è sempre quello di affidarsi a degli esperti. Sarà più facile trovare la strada migliore per mettersi alle spalle un problema come il sovrappeso.

