Dimagrire, perdere peso e stare in forma, nell’immaginario collettivo, mal si conciliano con la convivialità. Questa, però, è una valutazione approssimativa. L’idea di dover rinunciare ad una cena fuori con gli amici, solo perché si vuole mangiare sano e magari ipocalorico è sbagliata. Certo è che potrebbe essere necessario ricorrere a qualche compromesso e bisogna armarsi di forza volontà.

Quando si è a dieta si possono adottare questi 5 consigli per andare a pranzo o cena fuori senza farsi troppi problemi.

Andare a cena fuori quando si è a dieta non è sempre un dramma

Il primo è non preoccuparsi se una volta la settimana si tende a uscire dai ranghi. È comune il fatto che molti nutrizionisti diano ai loro pazienti almeno un pasto libero a settimana. Sebbene sarebbe opportuno non esagerare mai, l’idea è che anche per motivi psicologici ogni tanto potrebbe essere giusto premiarsi.

Ed è logico ipotizzare che se si ha in programma una cena con gli amici, quello dovrebbe diventare il pasto da considerare come “libero”

E se si deve andare a cena fuori più volte o si ha la necessità di pranzare spesso fuori casa? Niente panico, ci sono degli accorgimenti non troppo difficili da mettere in atto.

Il secondo consiglio è bere acqua, non facendosi ammaliare da altre bevande. In un’attività di ristorazione c’è il rischio di scegliere bibite zuccherate e gassate, ma anche bevande alcoliche. Tutti sarebbero tentati, ma meglio non cedere. Significa aggiungere calorie al pasto.

5 consigli per andare a pranzo o cena fuori quando si è a dieta

Il terzo potrebbe essere quello di evitare piatti elaborati e, in alternativa, scegliere soluzioni da condire autonomamente. È sbagliato demonizzare i carboidrati e, non a caso, quasi tutte le diete fatte da professionisti li prevedono nelle giuste quantità.

Difficilmente sarà un piatto di pasta al pomodoro fresco a dare problemi alla linea, se consumato nell’ambito di un regime alimentare razionale. Diverso sarebbe, invece, prendere primi particolarmente calorici.

Così come non sarà scegliere del pesce magro, cotto alla griglia o della carne con cottura analoga a rendere problematico il pasto fuori casa.

Per dimagrire e perdere peso meglio affidarsi ad uno specialista

Il quarto consiglio potrebbe essere, se possibile, quello di privilegiare i piatti unici. Scegliere un secondo proteico e senza troppi grassi, abbinato ad un contorno di verdure e ortaggi (evitando i fritti), può essere una soluzione. È compatibile con buona parte dei regimi alimentari finalizzati a perdere peso o stare in forma.

Il quinto consiglio è il più importante. Chi deve fronteggiare problemi come il sovrappeso o patologie che richiedono particolari tipi di alimentazione, dovrebbe sempre rivolgersi ad uno specialista. La soluzione consente anche di elaborare strategie efficaci per chi ha l’esigenza frequente di andare a cena fuori o di dover pranzare non a casa. Questo consentirà di evitare alcuni tra gli errori più comuni fatti da chi deve dimagrire.

