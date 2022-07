Il 2022 si sta rivelando un anno di grandi novità per WhatsApp. La popolare app di messaggistica ha introdotto una serie di nuove funzioni destinate a renderlo un elemento ancora più essenziale della quotidianità. Per molti professionisti è, inoltre, diventato uno strumento utile per comunicare velocemente anche mentre si lavora al pc.

WhatsApp, tante novità in cantiere

Ha fatto molto notizia la possibilità futura di usare l’applicazione senza risultare on line. In questa fase, quando però si parla di WhatsApp, bisogna considerare non solo WhatsApp Web o modalità invisibile. Ci sono infatti altre novità in cantiere.

È attesa una nuova funzione che può tornare utile. Si tratta della modalità Companion Mode. Ne ha parlato il sito americano Wabeta, sempre molto attento alle evoluzioni della popolare app di messaggistica.

E, come per ogni altra funzione dell’applicazione, è verosimilmente destinata ad essere disponibile per tutte le piattaforme. Dunque, sia per chi usa un iPhone, che per chi ha un dispositivo con Android.

Non solo WhatsApp Web o modalità invisibile, arriverà un’altra attesissima funzione per iPhone e Android

La funzione Companion Mode consente di utilizzare l’account WhatsApp su più dispositivi. A qualcuno potrà sembrare che non si tratti di nulla di nuovo. Ma non è così.

Oggi si può utilizzare WhatsApp con il telefono e attraverso WhatsApp Web su Pc. Da qualche tempo, tra l’altro, lo si può fare anche senza la necessità che lo smartphone sia connesso.

Tuttavia, con la modalità Companion Mode, si arriverebbe ad un altro livello. Si potrebbe, infatti, utilizzare lo stesso account WhatsApp su più telefoni.

Ma non è tutto. Molti, infatti, potrebbero avere un tablet Android o un iPad. Con questa funzione, infatti, non ci sarebbe alcun tipo di problema nello scaricare l’applicazione e utilizzarla, anche da un dispositivo con Ios e Android.

Tante le funzioni a disposizione

Sarebbe possibile, ad esempio, visualizzare le notifiche direttamente sull’altro dispositivo o utilizzare la comodità di uno schermo più grande per le videochiamate. Si tratta, ovviamente, di ipotesi rispetto a quella che si candida ad essere un’altra e apprezzata funzione della popolare app di messaggistica.

Un’altra opportunità da aggiungere alle innumerevoli che WhatsApp mette a disposizione. Alcune non sono molte conosciute, come ad esempio quella che consente di ottimizzare lo spazio sulla memoria del telefono. E vale la pena restare aggiornati, tenuto che le novità sembrano essere sempre dietro l’angolo.

Anche perché la tecnologia corre sempre veloce.

