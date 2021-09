Ecco le 6 idee sfiziose per inaugurare con gusto l’arrivo dell’autunno

Colori caldi e sapori intensi. Questi sono solo alcuni degli elementi essenziali delle cucina di questo periodo. Cosa c’è di più intimo che preparare per la propria famiglia dei piatti profumati e squisiti?

Per inaugurare con gusto l’arrivo dell’autunno ecco 6 sfiziose idee da realizzare subito che conquisteranno il cuore di tutti commensali. I piatti proposti di seguito sono dei grandi successi in cucina che hanno come ingredienti principali la verdura di stagione, in particolare la zucca e gli amatissimi funghi.

Ecco alcune idee irrinunciabili da segnare nel menù settimanale

I funghi sono un alimento molto versatile in cucina. Sono molte le ricette che si basano sulla preparazione di funghi in padella. La prima che viene in mente tra le preparazioni classiche è quella delle tagliatelle con il prosciutto a dadini, i piselli piccoli e funghi. Ma anche tagliatelle funghi e zucca è una delle ricette ideali per l’arrivo dell’autunno che non dovremmo perderci assolutamente.

Anche altre sono le preparazioni, come quelle con il prosciutto cotto, funghi mantecati e panna fresca. Oppure la pasta ripiena, ad esempio i ravioli con un condimento bianco o con una classica salsa al pomodoro.

Oltre ai primi, si possono realizzare anche straordinari contorni, come ad esempio i funghi in padella con aglio e prezzemolo tritato, oppure in salsa al pomodoro e così via.

Ma oltre ai funghi non possiamo dimenticare che proprio in questo periodo inizia a sbucare nel banco ortofrutticolo un frutto che si presta a mille ricette. Stiamo parlando della zucca, che si può cucinare al forno, al vapore, nel risotto, nelle minestre, in pastella, o buonissima fresca sott’olio.

Ma la ricetta più famosa al mondo è la pasta mista con la zucca. Una volta si otteneva dagli avanzi di ogni pacco di pasta, ma oggi è possibile acquistare già il formato nel supermercato. Oltre questo popolare piatto povero ma molto gustoso, la zucca si può impiegare in cucina per condire ravioli o altra pasta ripiena.

Uno dei piatti più particolari e molto di tendenza oggi, sono gli gnocchi preparati con la zucca conditi con burro e salvia.

Ecco le 6 idee sfiziose per inaugurare con gusto l’arrivo dell’autunno

Altre sono le preparazioni come le famose penne alla boscaiola. Uno spettacolare sughetto fatto con pomodori pachino, olive nere, pancetta con gli immancabili funghi come i porcini o gli champignon. Un piatto ricco di sapore e di tradizione, perfetto da portare in tavola con l’inizio dell’autunno.

Come non rinunciare ai tortelli di zucca mantovani. Una deliziosa pasta all’uovo fresca, fatta in casa, farcita con una purea di zucca, il tutto condito con la mostarda mantovana.

Regione che vai mostarda che trovi. A seconda della regione, sono diversi gli ingredienti che si utilizzano per realizzare questa deliziosa mostarda di frutta. Quella mantovana è una preparazione di mele con altri frutti come pere, tagliate a fettine sottili, macerate nello zucchero con essenza di senape.

Altro classico immancabile nel nostro menù stagionale sono le pappardelle funghi e salsiccia. Un piatto ricco e sostanzioso con sapori forti derivanti dalla carne e dai funghi porcini. Molte sono le versioni proposte in cucina di questo gustosissimo piatto. Ad esempio condito anche con la panna o addirittura con mascarpone e radicchio fresco. Una vera e propria goduria che può accompagnarci anche per tutto l’inverno.

