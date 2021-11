Siamo ormai in autunno e le temperature stanno calando sempre più. Si sente e si vede il suo arrivo, in modo particolare sulla flora. Gli alberi, prima carichi di frutta, ora, perlopiù, si tingono di calde tonalità. Così come molte nostre piante, in casa e in giardino, rimaste prive delle loro belle infiorescenze. Mettendo a dimora alcune piante ora, potremo avere bellissime fioriture in primavera. Ad esempio, graziose e profumatissime campanelle.

D’altra parte, però, ve ne sono alcuni tipi che in autunno non solo sono belle verdi, ma fioriscono anche.

Sicuramente, tra queste, una delle più diffuse e note è il ciclamino. Ne esistono però tante altre, molto meno comuni, che ci possono portare una spettacolare ventata di novità e colore.

Altro che ciclamino è questo raro ed elegante fiore nero-violaceo a incantare tutti in autunno

La scelta dei fiori autunnali sicuramente può sembrare più ridotta e spinge a scegliere i soliti noti. Quando invece ve ne sono tanti poco conosciuti e di conseguenza meno scontati.

Per destare meraviglia e avere un giardino davvero invidiabile, bisognerebbe puntare a questo fiore quasi sconosciuto. È davvero in grado di sorprendere, non solo per la sua ridotta diffusione, ma anche e soprattutto per le sue caratteristiche uniche.

Non ha, infatti, i soliti colori. Bensì, le sue delicate e slanciate infiorescenze sono di un viola così scuro da sembrare nero. Ciò rende i suoi petali visivamente simili al velluto e di un’eleganza indimenticabile e senza pari.

La pianta è conosciutissima, la salvia, ma molto meno lo è questa varietà ornamentale proveniente dal Perù: la salvia Discolor.

La forma dei rami e delle foglie è quella tipica della famiglia. Ovviamente, è anche profumatissima e commestibile.

La salvia Discolor

Essa fiorisce dalla fine della primavera e durante l’autunno. Resiste bene alle basse temperature. Laddove dovessero diventare troppo rigide, in inverno sarà meglio vedere come ripararla se tenuta all’esterno o portarla in casa.

Può, infatti, dimorare sia nel terreno che in vasi. Particolarmente scenografica con i suoi fiori particolari e penzolanti se posta in un vaso sospeso in alto.

In ambedue i casi, la posizione ideale della Discolor è la mezz’ombra o il sole.

Per evitare i ristagni pericolosi per le radici, sarà bene assicurarsi di rendere il terreno ben drenante.

Sopporta abbastanza bene la siccità, ma sarà bene innaffiarla quando il terreno risulterà asciutto, tanto più nei periodi caldi.

Altro che ciclamino è questo raro ed elegante fiore nero-violaceo a incantare tutti in autunno. Di una bellezza fuori dal normale, tutti rimarranno a bocca aperta davanti alla Discolor e la vorranno.