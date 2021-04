Con il cambio di stagione può succedere di soffrire più del solito di mal di testa o cefalee improvvise. Le allergie e gli sbalzi di temperatura possono mettere a dura prova un fisico che viene fa un anno e più di pandemia. Stare molto chiusi in casa non aiuta con il mal di testa, quindi, se non è proprio possibile uscire, il consiglio è quello di aprire le finestre. In questo modo le stanze si areano e l’aria circola. Questo è il punto imprescindibile per iniziare a non soffrire più di attacchi di mal di testa. Ma tutti stanno provando questo rimedio per il mal di testa che non ha controindicazioni: infatti si tratta di semplici posizioni yoga che aiutano a sconfiggere il fastidioso disturbo.

Procurarsi un tappetino e in una stanza poco illuminata, areata e silenziosa, procedere con le seguenti asana.

La posizione del bambino

Mettersi a quattro zampe sul tappetino, con le gambe divaricate all’altezza del bacino e le braccia all’altezza delle spalle. A questo punto stirandosi all’indietro, sedersi sui talloni, con le braccia stese davanti, per stirare il più possibile la colonna vertebrale. Adesso adagiare le braccia lungo il corpo e poggiare la fronte sul tappetino. Inspirare e respirare con un ritmo regolare. La fronte poggiata a terra esercita un micromassaggio che dona sollievo.

Piegamenti laterali del collo con rotazioni

Spesso il mal di testa si presenta per la tensione accumulata su spalle e collo. Con estrema lentezza procedere a delle rotazioni, prima verso destra, poi verso sinistra. La cosa fondamentale è non avere fretta. Quando si allunga il collo all’indietro si inspira, quando si allunga il collo in avanti si espira. Dopo aver effettuato un po’ di rotazioni, con la mano destra si prende il lato sinistro della testa e con dolcezza si accompagna verso la spalle. Anche in questa posizione si eseguono delle respirazioni regolari. La stessa cosa è da effettuarsi dall’altro lato.

Ecco le posizioni da fare quando l’emicrania tenta di rovinare la propria giornata. Tutti stanno provando questo rimedio per il mal di testa che non ha controindicazioni. Funziona!