Gli studiosi e gli esperti di salute e benessere sono ormai concordi all’unanimità: lo yoga è una disciplina che fa bene alla corpo, alla mente e al cuore. Perchè? Le molteplici posizioni in isometria consentono di allenare fasce muscolari che altrimenti rimarrebbero inesplorate. È uno sport in cui è richiesta una buona forza fisica, ma allo stesso tempo è un’attiva lenta, profondamente meditativa.

Una pausa di relax nella vita frenetica dei tempi odierni. Non solo: gli esercizi di respirazione, da eseguire in abbinamento alle varie asana, aiutano a migliorare lucidità e concentrazione. Insomma, non c’è nessun motivo per non iniziare a praticare questa millenaria disciplina. Ecco come: una semplice sequenza yoga da ripetere tutti i giorni per sentirsi subito meglio.

Posizione semplice

Si parte dalla posizione semplice, seduti a gambre incrociate sul tappetino. Durante tutta l’attività la schiena deve essere ben dritta. È possibile poggiare sul tappetino un cuscino o una coperta ripiegata e sedersi all’estremità. Questo migliorerà immediatamente la postura. Dalla posizione semplice iniziare con delle rotazioni del bacino: sporgendosi in avanti si insipira, cercando di avvicinare il busto alle gambe incrociate ad ogni inspirazione. Il mento va in avanti. Quando si espira si ruota all’indietro, inarcando la schiena mentre il mento va verso il petto. Da ripetere da destra verso sinistra per dieci ruotazioni e sinistra verso destra per altre dieci.

Apertura e chiusura

Ora, sempre partendo dalla posizione semplice, intrecciare le mani dietro la schiena e ruotare le spalle. Molto lentamente, iniziare ad abbassarsi, fino ad arrivare a toccare con la fronte il pavimento o le caviglie. Attenzione a non sforzare: lo yoga è una disciplina tollerante e metafora di vita. Per ottenere le cose che si desidera, ci vuole tempo e non è possibile avere tutto subito. Dopodiché intrecciare le mani con i palmi rivolti verso il viso e sistemare le mani sulla nuca. A questo punto, insipirare aprendo il petto e allontando i gomiti verso l’esterno. Espirare, chiudendo il petto e inarcando la schiena.

Ecco una semplice sequenza yoga da ripetere tutti i giorni per sentirsi subito meglio. Schiena, lombari e buon umore ringrazieranno!