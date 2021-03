A molti di noi è sicuramente capitato di svegliarsi al mattino e trovare alcuni capelli attaccati al cuscino. La sensazione che si prova alla vista della nostra chioma sulla federa non è di certo tra le più piacevoli. La caduta dei capelli è un problema che interessa tanti di noi, e per questo dobbiamo prenderci sempre cura della salute della nostra chioma. E, proprio per questo motivo, vorremmo consigliare alcuni ingredienti che ci potranno aiutare. Perciò, se troviamo i capelli sul cuscino la mattina, basterà sfruttare questa maschera naturale per donargli di nuovo vita.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno per una maschera che rigenererà la nostra chioma

Creiamo, allora, una maschera partendo da ingredienti naturali che nutriranno i nostri capelli come non mai. Assicuriamoci quindi di avere:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 1 vasetto di yogurt;

b) 2 tuorli d’uovo;

c) 2 cucchiai di aceto di riso;

d) 2 cucchiai di olio di oliva.

Come è possibile vedere, si tratta unicamente di ingredienti naturali, che ci aiuteranno a non perdere i capelli. Vediamo come utilizzarli per un risultato ottimale.

Come realizzare questa maschera naturale per capelli e quando applicarla

Versiamo, per prima cosa, il vasetto di yogurt in una ciotola e ora aggiungiamo i 2 tuorli d’uovo, i 2 cucchiai di aceto di riso e quelli di olio di oliva. Ora, mescoliamo tutti gli ingredienti fino a che il composto non risulterà omogeneo. Applichiamolo poi sui capelli e lasciamo in posa per una quarantina di minuti, coprendo la nostra chioma con una pellicola. Risciacquiamo infine con acqua tiepida e il risultato non ci deluderà! Perciò, se troviamo i capelli sul cuscino la mattina, basterà sfruttare questa maschera naturale per donargli di nuovo vita! Ovviamente questi non sono consigli scientifici, ma si basano esclusivamente su rimedi naturali che vengono dalla conoscenza delle vecchie generazioni. Se dovessimo assistere a una perdita di capelli esagerata, sarà ideale consultare un medico per capire se c’è un problema serio.

Approfondimento

Rendere i capelli più spessi e morbidi con questo ingrediente naturale a cui nessuno aveva pensato