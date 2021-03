Tutti in casa abbiamo degli oggetti che devono essere buttati perché troppo vecchi e rovinati. Spesso, per esempio, ci ritroviamo a dover cambiare i cuscini del letto o del divano. Gli anni passati sono evidenti su questi oggetti e noi non possiamo far altro che comprarne di nuovo e lasciare i vecchi nella spazzatura. Ma, forse, un’altra soluzione c’è. E non tutti ci avevano pensato. Invece di gettare via ciò che consideriamo troppo antico, potremmo riutilizzarlo in maniera intelligente e creativa, dando sfogo alla nostra fantasia. E, se le idee esitano a uscire fuori, possiamo iniziare noi dando alcuni consigli. Dunque, occhio a non gettare mai i vecchi cuscini perché possono servire a tantissime cose a cui non avevamo pensato!

Possiamo riciclare i nostri vecchi cuscini per creare delle deliziose poltrone per il giardino

Chi possiede un giardino, non dovrebbe assolutamente buttare via i vecchi cuscini. Questi, infatti, possono tornare davvero utili per il nostro spazio verde. Possiamo, per esempio, trasformarli in sdraio morbide per prendere il sole nelle giornate primaverili ed estive. Basterà ricoprirli con della stoffa nuova e unirne due da poggiare sopra una vecchia sedia in legno. Un’altra opzione è creare un comodo appoggio per le ginocchia. Chi lavora l’orto è ben consapevole di quanto tempo si passi inginocchiati a piantare semi e strappare erbacce. E, per la gioia delle nostre gambe, potremo usare un vecchio cuscino come appoggio!

Oppure, possiamo optare per l’abbellimento degli spazi interni e dar vita a un fantastico pouf

I consigli che vogliamo dare, però, non riguardano solo i fortunati che possiedono un bel giardino. Infatti, in questo momento, ci rivolgiamo anche a coloro che non hanno uno spazio verde in cui rilassarsi nella propria casa. I cuscini vecchi, infatti, possono diventare un adorabile pouf. Basterà riunirne tre o quattro e inserirli in una grande federa, scegliendo il colore che meglio si adatta alla stanza in cui lo andremo a mettere. Ed ecco che avremo finalmente il nostro pouf!

Perciò, occhio a non gettare mai i vecchi cuscini perché possono servire a tantissime cose a cui non avevamo pensato! Potranno tornarci davvero utili per creare questi pezzi di arredo e, inoltre, avremo la possibilità di dar libero sfogo alla nostra creatività.

