I capelli hanno una grandissima importanza, oltre che estetica anche psicologica, perché un nuovo colore o un diverso taglio corrispondono spesso ad una rinascita.

Per questa ragione molti di noi scelgono di effettuare questo cambiamento con l’arrivo di una nuova stagione così da mostrare la nostra identità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Anche il colore, oltre al taglio in sé, ci permette di esprimerci al meglio in ogni circostanza, invogliandoci anche a cambiare spesso.

In pochi sanno inoltre che, in base al segno zodiacale a cui apparteniamo, questi potrebbero rivelarsi i nostri colori portafortuna.

Tutti stanno impazzendo per questa bellissima colorazione di capelli in voga negli anni ‘90

Molti di noi stanno ancora cercando il colore di capelli perfetto, che ci faccia sentire più sicuri di noi stessi adattandosi perfettamente alla nostra fisionomia.

La tendenza più in voga in questo periodo ci sorprenderà in quanto conferirà un tocco di colore al nostro viso facendoci sentire rinati.

Si tratta degli skunk hair, cioè i capelli bicolor dalla doppia tonalità cromatica come, per esempio, uno chiaro ed uno scuro.

Molti, infatti stanno optando per una parte di colore nero, o castano scuro, accostata al biondo platino, ottenendo un contrasto forte ma bellissimo da vedere.

Chi ama contrasti di capelli ancora più di impatto potrebbe accostare il biondo al fucsia, un abbinamento molto amato soprattutto dalle ragazze più giovani.

Se stiamo pensando di adottare questo look dovremo accertarci che sia la colorazione che la decolorazione vengano eseguite perfettamente, in modo da non rovinare il capello.

Potremo dargli un ulteriore tocco personale in base al nostro carattere, essendo particolarmente appariscente.

Gli skunk hair si potrebbero abbinare a questa giacca di tendenza autunno inverno 2021 che sta spopolando perfetta per ogni tipo di occasione.

Per salvaguardare la nostra chioma è sempre consigliato rivolgersi ad un parrucchiere esperto che ci garantisca un risultato soddisfacente a seconda del nostro gusto.

Tutti stanno impazzendo per questa bellissima colorazione di capelli in voga negli anni ’90 che sta letteralmente spopolando sui social.

Curiosità

Questa tendenza è perfetta per tutti coloro che amano un look alternativo, senza limite di età; infatti, può essere adatto anche a chi è sopra i 30.

È comunque bene sapere che per preservare la sua lucentezza dovremo utilizzare degli specifici prodotti ricostituenti per i capelli colorati.

Approfondimento

Insieme al marrone è questo colore delle unghie che sta facendo breccia nel cuore di tutti