Come sappiamo bene, la mano è una parte del corpo costantemente in vista e, anche per questa ragione, dobbiamo sempre prendercene cura.

Essendo quindi il nostro primo biglietto da visita sia al lavoro che quando usciamo con amici, dobbiamo fare anche attenzione alle nostre unghie.

Ecco perché è importante dare valore a questa parte del nostro corpo, che potremo personalizzare secondo il nostro gusto personale, dando anche un occhio alle tendenze.

Sarà utile sapere, tra l’altro, che con i primi freddi in arrivo potremo dire addio alle mani screpolate grazie ad 1 solo alimento comune della nostra cucina.

Insieme al marrone è questo colore delle unghie che sta facendo breccia nel cuore di tutti

Per prima cosa è bene sapere che per far durare a lungo il nostro smalto bastano questi trucchetti che sorprenderanno tutti.

La tonalità che andremo a svelare si abbina perfettamente a questa stagione, essendo di una sfumatura tra beige e grigio.

Per questa ragione, questo colore viene definito greige e conferisce alle unghie un look davvero molto elegante e sofisticato al tempo stesso.

Il greige è ideale per tutte le occasioni e sarà apprezzatissimo da chi vuole dare un tocco di colore alle unghie senza risultare troppo appariscente.

In questo modo non si rischierà di stonare con la natura generalmente più cupa della stagione in arrivo.

Altrimenti potremo utilizzare la tonalità nude che è un classico molto apprezzato, dovremo aggiungere solamente qualche french colorata per vivacizzarla un po’.

Insieme al marrone è questo colore delle unghie che sta facendo breccia nel cuore di tutti, ma prima di tutto è importante seguire i nostri gusti personali.

Un altro colore di tendenza

Gli amanti di questo colore saranno contenti di sapere che per quest’inverno sarà di tendenza il colore blu, in particolare nelle tonalità più scure.

In questo periodo viene molto apprezzato il blu china. Si accompagna bene con ogni tipologia di capo o accessorio, dando il tocco finale al nostro look.

Potremo a questo punto optare per uno smalto semipermanente a gel o quello classico, sta a noi, in base alle nostre preferenze.

Inoltre, questa nuance di colore si abbina sia alle unghie corte che a quelle più lunghe e, a piacimento, potremo aggiungere dei glitter o delle nail art.

