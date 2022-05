Tutti sognano mare cristallino con pochi soldi ma appena arrivati in vacanza ecco cosa sarebbe meglio guardare 

Organizzare una vacanza può talvolta diventare fonte di ansia e stress soprattutto quando tutte le incombenze ricadono su di noi. Come la scelta dell’hotel, del villaggio o addirittura della meta. Mettere insieme tante teste non sempre è facile, soprattutto quando i gusti e le età dei partecipanti sono diversi. Ma per fortuna la nostra bella Italia può vantare tante località che contengono paesaggi meravigliosi e tanta storia. Come ad esempio Posada, un leggendario borgo tra i borghi, dove godere di un mare mozzafiato e ammirare cavalieri d’Italia e fenicotteri rosa. Ma se è vero che tutti sognano mare cristallino con pochi soldi, fino al momento in cui non si arriva a destinazione, si è invasi dall’ansia.

Pertanto prima di decidersi sulla scelta dell’hotel o del villaggio, ci si potrebbe far aiutare dal più potente mezzo a diposizione degli utenti, ovvero internet. Ormai sono sempre più numerosi i portali che consentono ai clienti di hotel e strutture turistiche di fornire valutazioni sulla propria esperienza. Tra i parametri da valutare, a prescindere dal prezzo e dalla disponibilità del personale, vi è proprio la pulizia delle camere e dell’intera struttura ospitante. Quindi prima di prenotare e farsi convincere dall’economicità o meno del prezzo offerto, si potrebbe fare un’attenta lettura delle recensioni.

Una volta giunti a destinazione, come si potrebbe fare per essere sicuri che la propria stanza sia stata pulita accuratamente? Ecco allora le cose cui si dovrà prestare molta attenzione per non rischiare brutte sorprese, mettendo a repentaglio le tanto agognate vacanze. Una volta arrivati in camera, prima di disfare la valigia, sarà opportuno fare un giro di perlustrazione e osservare prima di tutto le lenzuola e i cuscini. Trovare uno sgradito ospite tra le lenzuola dopo aver sistemato le nostre cose non è una cosa proprio piacevole. Per questo sarà fondamentale controllare che non ci siano macchie, capelli, o peli tra le lenzuola. O addirittura le tanto temute cimici da letto.

Dopo aver osservato il letto, potrebbe essere utile guardare anche sotto il letto, dove di solito si annida sporco e polvere. Se possiamo ritenerci soddisfatti, sarà il caso di passare ad osservare il bagno anch’esso fondamentale per sentirci in completo relax. Verificare gli igienici se sono stati puliti accuratamente e lasciar correre nella doccia un po’ di acqua bollente con il sapone. Se la nostra perlustrazione si conclude positivamente, potremo dare il via alle nostre vacanze e goderci il meritato riposo. Nel caso dovessimo notare qualcosa di strano, come una macchia sulle lenzuola, potremmo chiedere una camera in sostituzione.

