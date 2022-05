Il sogno sta diventando sempre più grande. È passato più di un anno da quando un fortunato vincitore ha sbancato il SuperEnalotto e, da allora, nessuno riesce ad indovinare la sestina vincente. Al punto che il montepremi ha battuto il record di ogni tempo.

Oggi possiamo vincere 213.500.000 euro col SuperEnalotto e se fossimo tra questi fortunati vorrebbe dire cambiare completamente la nostra vita. C’è chi si accontenterebbe anche dei 13,5 milioni che eccedono i 200 per dare un calcio ad una vita di restrizioni.

Sono questi i numeri che escono con ritardo o con frequenza sui quali puntare

Ovviamente nessuno è in grado di predire quali saranno i sei numeri fortunati, altrimenti se li terrebbe per sé. È un gioco basato esclusivamente sulla fortuna e imprevedibile. Chi garantisce le sestine vincenti, in cambio di soldi, è un millantatore e non dobbiamo cadere nel trucco. Attenzione, dunque alla lottologia.

Gli italiani amano giocare a queste lotterie. Ne è una testimonianza anche il successo del Gratta e Vinci dove ci sono dei consigli che potrebbero far aumentare la possibilità di vincita, soprattutto dei nuovi.

Il SuperEnalotto, invece, è basato sulla casistica ed ecco allora che potrebbe farci comodo conoscere i numeri ritardatari e quelli più frequenti. Tanti, infatti, se li giocano, sperando che sia la volta buona. Sono dati elaborati a partire dal concorso numero 87 del 1997 a sabato 28 maggio. Ebbene, il numero più ostinato, che non vuole saperne di uscire, è il 12. Manca da 70 estrazioni, che è anche il suo record negativo. Insomma, giocarselo potrebbe essere un azzardo o il classico jolly da calare per sbancare il montepremi milionario.

Oggi possiamo vincere 213.500.000 euro col SuperEnalotto e per l’estrazione potremmo puntare su questi numeri e combinazioni per diventare milionari

Il secondo numero attualmente più ritardatario è il 70 che manca da 65 concorsi. Poi abbiamo il 4 (53 concorsi), l’1 (44), il 36 (43), il 60 (38). In pratica, la sestina di numeri che si fanno desiderare è 12-70-4-1-36-60. Interessante notare come ci siano ben tre numeri sotto il 30 che è dove la gente pesca di più.

Non è casuale, perché spesso lo facciamo legando le nostre giocate ad una data. Poi, ci sono, invece, i numeri virtuosi, quelli che escono con maggior frequenza rispetto agli altri. Insomma, sui quali potremmo puntare, magari inserendone uno o due nella sestina che andremo a giocarci.

Sempre partendo dal concorso numero 87 del 1997, abbiamo il 77 e l’85 che sono usciti ben 263 volte. Il primo manca da 10 estrazioni, l’85 da 7. Poi, gli altri quattro numeri più estratti sono 55 (ma è appena uscito), 86, 6, 79. In pratica, la sestina “fortunata” è 77-85-55-86-6-79. Come si nota, un solo presente sotto il 30.

E ci sono anche i numeri che escono meno, da non confondere da quelli che non escono da tempo. La sestina dei numeri meno estratti è 5-53-50-23-18-60. Se le nostre puntate si basassero sulla numerologia, queste informazioni potrebbero esserci preziose.

