Tutti si gireranno a guardare il tuo balcone fiorito! 3 piante favolose facili da curare, resistenti in pieno sole

Non fare in modo che la paura di farli appassire ti freni dall’avere tanti fiori a decorare i tuoi balconi. Tutto ciò che devi fare è scegliere le piante giuste e più adatte al gran caldo dell’estate. Per fortuna esistono delle varietà che resistono alle alte temperature e con poca acqua. Oggi siamo qui per suggerirti tre piante dai fiori coloratissimi da tenere sul balcone in estate: ti conquisteranno subito.

Se pensi che sia difficile avere balconi fioriti in estate ti sbagli. Avere balconi ben curati e pieni di fiori rigogliosi è il sogno di moltissime persone. Tieni presente, però, che non tutte le piante riescono a sopravvivere alle temperature roventi che dovremo sopportare nelle prossime settimane. Per questo motivo, occorre sapere quali piante scegliere e che siano non solo resistenti ma anche belle da vedere. Ecco perché con questo articolo stiamo per consigliarti tre fiori che non possono assolutamente mancare sul tuo balcone in questo periodo.

Tutti si gireranno a guardare il tuo balcone fiorito: il primo profuma come il gelsomino ma è coloratissimo

Arricchisce i tuoi balconi senza fatica questa pianta dai fiori profumati. Si chiama mandevillea ed è una pianta rampicante che regala fiori in abbondanza. Questi hanno forma a campana e crescono velocemente. Le foglie di questa pianta sono grandi e di colore verde brillante, ma ciò che tutti amano di più sono i suoi fiori. I colori della mandevillea sono molteplici: dal bianco al rosa, al rosso all’arancio. Insomma, non ti resta che scegliere quale varietà far crescere sul tuo balcone.

I suoi profumati fiori a cascata conquisteranno tutti e, inoltre, bastano poche cure per coltivarla. Lasciala al sole anche nelle giornate più torride e questa pianta ti premierà con tanti fiori bellissimi. Annaffiala con una certa continuità ma senza mai esagerare, perché teme i ristagni. Scegli la mandevillea perché, inoltre, resiste bene all’attacco di acari, afidi e cocciniglie.

In caso di caldo estremo questa pianta dai fiori sgargianti e commestibili ti premierà con fioriture pazzesche

Ama il sole e fiorisce in abbondanza: la portulaca è un fiore che non solo è bello da vedere ma anche buono da mangiare. Dovresti sceglierla se vuoi sui tuoi balconi una bellissima pianta ornamentale che resisterà al caldo torrido. Forse non lo sai, ma di questo fiore si mangia tutto: foglie, gambi e boccioli. Sono ricchi di Omega 3 e potrai mangiarli sia crudi sia cotti, ad esempio, nelle zuppe o in insalata.

Se vuoi coltivarla, lasciala al sole e scegli un terriccio ben drenato e sabbioso. Bagna questa pianta due volte alla settimana senza esagerare con le quantità d’acqua e avrai tanti grandi fiori viola, arancioni, gialli, bianchi e persino rosa.

Fiori colorati e a forma di stella per avere un balcone così bello da fare invidia ai vicini

Tutti si gireranno a guardare il tuo balcone fiorito se sceglierai la clematis, una pianta dalla bellezza disarmante. I caratteristici fiori grandi a forma di stella conquistano tutti e le tonalità rosa, blu e viola daranno un tocco d’eleganza ai tuoi balconi.

Se il caldo ti preoccupa non hai da temere. Lasciala al sole diretto e bagnala con poca acqua la mattina e la sera. Scegli un terreno fertile e ricco di humus e non dovrai nemmeno fertilizzare la pianta. Quale sceglierai per decorare i tuoi balconi d’estate?