Prepariamo il balcone per l’estate non solo con le peonie: 6 piante che riparano dal sole e dai vicini ficcanaso

Le peonie sono tra le piante che i giardinieri amano di più soprattutto per decorare terrazze e balconi. Il motivo è che necessitano di poche cure, anche se non le innaffiamo e non ce ne occupiamo come dovremmo, potremmo trovarle fiorite in spettacolari composizioni. Vediamo quali altre piante hanno queste caratteristiche.

Creare delle pareti verdi in balcone è uno dei metodi migliori per proteggerci dal caldo. Il verde non protegge solo il balcone ma anche gli ambienti interni contrastando le alte temperature e abbassando il costo delle bollette. Non sempre i condizionatori d’aria possono essere tenuti accesi, è necessario risolvere il problema del caldo anche in altri modo alternativi.

La scelta della pianta avverrà a seconda dell’ambiente che vogliamo creare. La prima pianta è utile per una copertura permanente. È una pianta sempreverde che ha tantissime proprietà benefiche, averla in casa è una vera fortuna. Si tratta della Passiflora. Se vogliamo creare una copertura con una super pianta dobbiamo sceglierla assolutamente. Può essere posizionata in una parete soleggiata purché sia asciutta. Deve riceve tanta luce per essere rigogliosa, trattandosi di una parete fissa non possiamo fare altrimenti. Le piante di passiflora necessitano di alcune ore di sole, nessun problema quindi se possono essere spostate durante il giorno. Una parete essendo fissa sta sempre nella stessa zona e alla lunga l’ombra farà soffrire la pianta.

2 imperdibili

Prepariamo il balcone per l’estate rapidamente, se abbiamo poco tempo a disposizione creiamo un giardino verticale e in questo caso la pianta ideale sarà l’edera. Attecchisce in fretta con intere parti di fusto grazie a terriccio leggero selvatico e boschivo dove c’è tanto humus e il tasso giusto di umidità. Evitiamo i ristagni di acqua e non avremmo problemi. L’edera crea una perfetta protezione con zone d’ombra fresche ideali anche per altre piante che con una giusta evaporazione possono crescere in salute.

Se vogliamo che la protezione riguardi balconi ma anche i tetti allora possiamo scegliere il Sedum che va bene tutto l’anno. Non soffre con il caldo, con il freddo né con siccità o forti piogge. È molto resistente, ha un verde estensivo ideale per ricoprire tutta la casa, se abbiamo forti pendenze è la scelta giusta, queste sempreverdi sono ricche e certe volte opulente.

Prepariamo il balcone per l’estate con piante ricche di qualità

Se vogliamo proteggere il balcone dai vicini ficcanaso possiamo utilizzare le petunie ma dovremmo stare attenti alle cure. La pianta a fine stagione apparirà fiacca e ingiallita quindi è necessario per la stagione successiva effettuare la giusta potatura. Riduciamo l’altezza e limitiamo le innaffiature all’inizio, aumentando le quantità d’acqua gradualmente. La pianta tornerà rigogliosa all’inizio dell’estate e con un terriccio ricco e ben drenato continuerà a crescere fornendoci tutta la privacy di cui abbiamo bisogno.

La quinta e sesta pianta le scegliamo se vogliamo creare un giardino pensile in terrazza con prato, siepi e piante di vario genere. Possiamo pensare all’Eliantemo Maggiore se viviamo in una zona mite e vogliamo tenere il giardino anche in inverno. Questa pianta resiste fino a -5 gradi. Quindi al Miscanto se viviamo in una zona ventosa e ci serve un frangiflutti. Queste piante proteggono lo spazio verde esterno e hanno una grande resa anche dal punto di vista estetico.