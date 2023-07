Togliere le macchie di erba dai tessuti non sarà più un problema. Ecco svelati i metodi più efficaci

Quando si va a fare un picnic, è molto facile ritrovarsi con jeans e indumenti macchiati di erba. Niente paura! Vediamo insieme vari metodi molto efficaci per smacchiare i capi e farli tornare come nuovi senza aloni.

Le faccende domestiche sono un cruccio per tutti. Tra l’altro, si tratta di un universo molto ampio che include moltissimi ambiti. Si spazia infatti dal fare la polvere alla pulizia dei pavimenti, passando per il riordino alla stiratura. Per fortuna, con gli anni e l’esperienza, le donne di casa hanno escogitato molti escamotage per fare le pulizie nel minor tempo possibile e senza fare troppa fatica. Questi accorgimenti si sono tramandati di generazione in generazione. In questo articolo ci occuperemo di macchie, altro grosso guaio che spesso ci troviamo a dover risolvere.

In estate si sta più tempo all’aria aperta. Anche se non si è ancora in qualche località vacanziera, si ama passeggiare nei parchi e spesso, nel fine settimana, è bello organizzare dei picnic. Con queste belle attività, il rischio di macchiare gli indumenti con l’erba è molto alto, specie se si hanno bambini che giocano nel prato e si divertono a rotolarvisi in mezzo.

Come togliere le macchie di erba dai tessuti: il jeans

In genere, le macchie di erba si creano sui pantaloni. Ci si siede su un bel prato e poi, quando ci si rialza, l’amara scoperta. Se ci si accorge subito di una macchia verde, si può rimediare facilmente. Basta infatti bagnare il tessuto con un po’ di alcol e poi cospargere con del borotalco. Far agire alcuni minuti e poi spazzolare via il tutto. Ripetere più volte l’operazione fino a quando la macchia non sarò del tutto sparita. In caso di macchia fresca, c’è un’altra valida alternativa. Basta tamponare la macchia di erba con del latte fresco. Far agire per qualche minuto, e poi lavare il capo come di consueto.

Se invece la macchia di erba è ormai secca, si deve preparare un composto miscelando bicarbonato e succo di limone. Applicare sulla zona incriminata e strofinare. Quindi attendere alcuni minuti. Infine, immergere i jeans in acqua fredda per un’ora. Altra valida alternativa è quella costituita da un mix di aceto e sapone di Marsiglia. Applicare sulla parte macchiata e aspettare una decina di minuti. Cospargere poi con del borotalco e spazzolare via la macchia.

Rimuovere le macchie di erba senza lasciare aloni

Le macchie di erba sono piuttosto ostiche e si ha sempre paura che lascino antiestetici aloni. Per scongiurare questo pericolo, distribuire sul tessuto macchiato sale, aceto e bicarbonato. Quindi strofinare fino alla rimozione completa della macchia.

Per non sbagliare, si può seguire il rimedio utilizzato dalle sagge nonne. Bagnare la parte di tessuto macchiata con dell’acqua. Versare quindi su una spugna dell’alcool e strofinare. Ripetere l’operazione utilizzando però questa volta il latte freddo, e poi procedere con il normale lavaggio.

Altri 2 metodi efficaci

Vediamo ora come procedere per togliere le macchie di erba dai tessuti diversi dal classico jeans. Se a macchiarsi sono indumenti di lino o di cotone, sarà sufficiente metterli in ammollo nel latte freddo per 30 minuti circa, e poi strofinare sulla macchia fino alla sua totale scomparsa.

Altrimenti, tamponare la macchia con del succo di limone e strofinare con delicatezza.