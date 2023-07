Vestiti, pantaloncini e gonne che non segnano la pancia: outfit alla moda da indossare d’estate per apparire più snelle

Con la stagione estiva l’abbigliamento diventa indubbiamente più sfizioso, espone di più e scopre maggiormente la pelle. Caratteristiche sicuramente più apprezzate esteticamente ma che spesso rischiano di suscitare profonda insicurezza in chi vorrebbe celare la propria pancetta. Capita di avere l’impressione di dover rinunciare ad indumenti alla moda perché metterebbero in risalto la propria rotondità e di dover ripiegare su capi totalmente anonimi che sembrano nascondere la pancia. Ebbene, questa è una convinzione errata, perché sono tanti gli abiti chic che in realtà stanno benissimo a chi è in carne e sono in grado anche di snellire.

Imparare ad accettarsi, anche con un po’ di pancia, e sentirsi a proprio agio, sarebbe davvero importante. Eppure non sempre ci si riesce, soprattutto quando, provando diversi indumenti, si ha l’impressione che siano pensati solo per ragazze snellissime. In effetti, è innegabile che vi siano alcuni capi che calzano meglio su un corpo longilineo. Ma, viceversa, altri stanno bene a chi è un po’ in carne. In più, potrebbero essere perfetti per quante non vogliono porre in evidenza fianchi e pancetta. Si tratta di capi femminili e trendy ideali per creare outfit estivi che ci facciano sentire bellissime.

Vestiti, pantaloncini e gonne che non segnano la pancia e da avere nell’armadio

Tante sono le donne convinte che i pantaloncini corti, i cosiddetti shorts, non siano adatti a chi è curvy. Non è affatto vero, piuttosto per valorizzarci dovremmo puntare su alcuni modelli senza disdegnare quelli in jeans. Gli shorts a vita alta, così come jeans e pantaloni lunghi, tendono ad appiattire il ventre. In particolare indicati quelli mom fit, ossia dalla vita e il cavallo morbidi, che inoltre calzano leggermente larghi sulle gambe. In alternativa il modello ad A, ossia che scende svasato, indicato anche per camuffare delle cosce grosse. In più possiamo adottare un piccolo escamotage, anche indossando shorts più aderenti. Ossia abbinarvi sopra maglie e bluse larghe e lunghe che vadano a coprire il girovita. Ci renderà più slanciate.

Evitiamo maglie in tessuti elasticizzati e aderenti, puntiamo piuttosto su top che segnino il seno per poi scendere morbidi o su magliette e camicie leggermente svasate. Non eccediamo nella larghezza dei modelli, perché poi rischieremmo che ci ingrossino. Ben vengano anche magliette dallo scollo a barca o irregolare, che tendono a catalizzare l’attenzione sulla parte superiore del busto.

Cosa indossare d’estate se si è in carne

Ci staranno benissimo anche le gonne pantalone che ingannano visivamente circa il punto vita. Le gonne più sconsigliate sono quelle aderenti e che scendono strette, perché mettono in risalto possibili rotolini. Molto meglio optare per gonne non solo a vita alta, ma scampanate, quali quelle ad A oppure a pieghe. Per quanto riguarda gli abiti, anche in questo caso abbiamo ampia scelta. Diversi i modelli intramontabili e che donano alle donne in carne. A partire dal classico vestito impero, ossia con taglio sotto il seno e con gonna dritta o leggermente larga. Ugualmente fanno al caso nostro anche i vestiti chemisier, perché alzano il punto vita e hanno una vestibilità larga. Altri due modelli che ci calzeranno a perfezione sono quello a colonna, ossia che scende dritto senza aderire al corpo, e quello a trapezio, cioè con la gonna a campana.

Teniamo presente poi che gli scolli profondi tendono ad attrarre l’attenzione e dunque a ingannare visivamente circa la silhouette. Un effetto ottenuto anche con collane e orecchini appariscenti. Sugli abiti possiamo indossare le cinture, ma mai sul punto vita: meglio al di sotto del décolleté. Dunque, vestiti, pantaloncini e gonne che non segnano la pancia sono quelli che abbiamo appena visto. Se non disponiamo ancora di questi modelli, possiamo sfruttare il periodo dei saldi per fare questi acquisti. Per completare l’outfit basteranno un bel paio di sandali, bassi o alti a seconda del look, e saremo pronte a sfoggiare una mise invidiabile.