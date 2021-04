In molti ristoranti la tovaglia è sempre più in disuso, la sciando spazio al nudo tavolo. È una moda che sta prendendo piede e lascia aperti degli interrogativi soprattutto in questo periodo. Per questo tutti si chiedono se a casa o nei ristoranti sia più igienico mangiare con la tovaglia o direttamente sul tavolo

Una questione di sicurezza

Nei ristoranti e nei bar, come nei pub e in tutti gli esercizi professionali è alto il rischio di poter lasciare sul tavolo i segni del proprio passaggio. A volte bastano le semplici impronte per poter lasciare sul tavolo i nostri batteri. Senza parlare delle particelle di saliva che dalla nostra bocca si poggiano sul tavolo mentre si mangia. Dopo ogni utilizzo ci sarebbe perciò bisogno di sanificare a fondo la tavola per la sicurezza di chi si siede dopo.

Mangiare con la tovaglia è certamente un modo sicuro di proteggere igienicamente il tavolo. È importante che chi venga dopo a sedersi, trovi una tovaglia pulita e un tavolo disinfettato ad accoglierlo.

A volte si sostituisce la tovaglia in tessuto, con quelle in carta o dei semplici sottopiatti. Pur proteggendo parzialmente c’è sempre la possibilità che la carta assorba trasmettendo al tavolo ciò che gli cade sopra, compreso particelle di saliva.

La miglior copertura perciò è la tovaglia in tessuto che viene regolarmente cambiata e lavata con sistemi professionali, che eliminano tutte le tracce e allo stesso tempo igienizzano.

A tavola in famiglia

In casa è diverso, perché la tavola è frequentata sempre dalle stesse persone e dunque si è già abituati a vivere insieme e si è creato una sorta di ecosistema familiare. Tovaglia o no ciò che conta è certamente la pulizia e la disinfezione con gli opportuni detergenti. In ogni caso la tovaglia garantisce un tavolo più igienico e più protetto.

