Incentivare la mobilità green non è solo una prerogativa dello Stato ma anche di molti comuni, dal Nord a Sud. Perciò merita di essere resa nota al grande pubblico di ProiezionidiBorsa questa iniziativa sorta a Foggia.

Ebbene chi vive in questo comune del Sud guadagna soldi per ogni chilometro percorso in bicicletta. Questo progetto viaggia parallelamente a quanto fatto dal Governo con il bonus mobilità che consiste in uno sconto pari al 60% dell’acquisto di una nuova bicicletta.

“Foggia in Bici, più pedali, più guadagni”

Dunque, ora, spostiamo l’attenzione sull’operazione “Foggia in Bici, più pedali, più guadagni”. Siamo certi che questo progetto verrà replicato in tanti altri comuni perché sicuramente garantisce benefici ai propri concittadini non solo per la salute ma anche per la tasca.

Guadagnare per ogni chilometro percorso in bicicletta è un’idea geniale. Perciò, molti foggiani, inizieranno a prendere in considerazione di andare a lavoro o a scuola in bicicletta. A questa iniziativa possono aderire anche i non residenti nel comune foggiano.

Cashback della mobilità sostenibile

Il Comune di Foggia ha inteso promuovere l’utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile attraverso un approccio singolare. L’Ente ha previsto un cashback della pedalata cioè l’utente ottiene più soldi pedalando di più. Infatti il cittadino per ogni chilometro percorso nel tragitto casa/lavoro e casa/scuola guadagna 25 centesimi di euro a chilometro. Invece per altri tipi di percorso il riconoscimento economico è di 15 centesimi di euro per ogni chilometro percorso.

Come si calcola il percorso

Le biciclette utilizzate per questi spostamenti green dovranno montare un particolare sistema tecnologico con GPS in modo da poter calcolare velocità e percorrenza. Questo dispositivo elettronico sarà rilasciato dallo stesso comune.

Il cittadino pedalando in città negli spostamenti acquisisce un ristoro economico e vedrà riconoscersi l’importo tramite dei voucher. Quest’ultimi saranno spendibili in determinate attività commerciali del luogo aderenti all’iniziativa “Foggia in Bici, più pedali, più guadagni”.