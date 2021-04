L’olio extravergine di oliva è un prodotto che è presente in tutte le case degli italiani e molto conosciuto in tutto il mondo per le sue proprietà salutari. Tuttavia non tutti sono uguali. Molti pensano di aver fatto un affare e invece solo chi compra questa bottiglia ha il buon olio extravergine d’oliva.

Orientarsi al supermercato

Quando si va al supermercato siamo sommersi da una grande quantità di prodotti e saper scegliere diventa complicato. A complicare le cose ci sono anche le offerte e le promozioni che a volte ci confondono le idee. Vediamo allora come scegliere bene un Olio Extra Vergine d’Oliva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I vari oli di oliva

Tre sono gli oli e le qualità che si estraggono dalle olive. “L’Olio d’Oliva” ha la qualità più bassa ed è un olio raffinato che si può utilizzare per friggere, poiché sopporta le alte temperature.

Al secondo posto troviamo “l’Olio Vergine d’Oliva” che non è raffinato e che per essere di qualità deve avere un’acidità inferiore dell’1,5%, da controllare sull’etichetta.

Il primo posto spetta all’“Olio Extra Vergine d’Oliva” (Olio EVO) che ha un’acidità dello 0,8% o inferiore.

Molti pensano di aver fatto un affare e invece solo chi compra questa bottiglia ha il buon olio extravergine d’oliva

L’Olio EVO è un prodotto di qualità e a differenza degli altri due oli d’oliva ha un profumo molto caratteristico e un’acidità molto bassa. Sulla bottiglia si possono trovare queste due scritte: “Olio di prima spremitura” o anche “Spremitura a freddo”. Fra i due a volte non si sa quale scegliere e quale sia il migliore.

Ebbene tutti gli Oli EVO sono di prima spremitura, poiché se fossero di seconda spremitura non sarebbero più extra vergini. La scritta di “prima spremitura” dunque non aggiunge nulla di particolare.

Al contrario non tutti gli Oli EVO provengono da una spremitura a freddo, cioè a una temperatura inferiore ai 27° che ne garantisce il sapore, il profumo e le caratteristiche senza alterarlo. È chiaro allora che il miglior Olio EVO è quello realizzato con spremitura a freddo e che può liberare tutta la qualità delle sue olive.

Ecco un articolo interessante su come utilizzare in diversi modi l’olio di oliva.