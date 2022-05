Ci sono alcuni oggetti nella nostra casa che crediamo di conoscere alla perfezione ma che, in realtà, nascondono dei segreti davvero interessanti. Ogni elemento che compone il nostro appartamento, infatti, ha delle funzioni ben specifiche che non sempre sono così ovvie ai nostri occhi. Questo perché siamo abituati a vedere gli utensili e gli oggetti sparsi per la nostra casa in un certo modo. E, proprio per questo motivo, ci è difficile credere che, in realtà, possano avere alcune funzionalità che non conoscevamo assolutamente o che piuttosto avevamo frainteso.

Il buco nel manico, ecco a cosa serve questo particolare nei nostri utensili da cucina

Come appena sottolineato, quindi, i segreti che ogni oggetto della casa può nascondere sono davvero molti. E potremmo rimanere sorpresi quando scopriremo che alcune funzionalità che abbiamo sempre attribuito a dei particolari non sono quelle che pensavamo. Per esempio, guardando il buco nel tagliere, molti potrebbero pensare si tratti di un aiuto per appenderlo o per maneggiarlo.

Ma le cose non stanno assolutamente così e quel particolare ha una funzione totalmente diversa da ciò che molti pensano. E ancora, lo stesso potrebbe accadere con i cartoni della pizza. Quando vediamo i buchi situati sulla confezione, tendiamo a credere si tratti di semplici scelte di design, ma nulla è lasciato al caso. La stessa cosa accade con l’oggetto che stiamo prendendo in esame: la padella. Questo utensile da cucina, infatti, riporta una caratteristica che tutti noi abbiamo ben presente: un buco sul manico.

È questo il motivo per cui esiste il buco nel manico della padella e rimarremo sconvolti perché non è per appenderla

Per molti il buco fatto nel manico della padella serve per appendere il nostro utensile. Altri, invece, credono sia nato con lo scopo di facilitare il cuoco, permettendogli di poggiare lì il mestolo con cui sta cucinando. In realtà, però, sembra che l’origine di questo particolare sia tutt’altra. Sembra, infatti, che il buco nel manico della padella sia nato per misurare la quantità esatta di spaghetti secchi che ogni persona dovrebbe mangiare.

Quindi, alla quantità di spaghetti che rientrano nel buco del manico corrisponderebbe una porzione esatta. Ovviamente, con il tempo questa caratteristica è cambiata e i buchi nel manico sono diventati anche più larghi e importanti, rendendo impossibile prendere la misura per una sola porzione, ma pare che l’idea originale fosse proprio questa.

Dunque, è questo il motivo per cui esiste il buco nell’impugnatura del nostro utensile. Da oggi, quindi, potremo continuare a sfruttarlo come meglio crediamo. Ma, quantomeno, ne conosciamo la vera funzione e potremo essere felici di aver scoperto un’informazione in più.

