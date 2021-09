I tassi di rendimento sul mercato sono al lumicino, specialmente quelli a 12 o 24 mesi. Oggi nessun titolo di Stato con durata residua tra 1 e 2 anni, ha un rendimento positivo. Chi compra oggi un BOT, un CCT o BTP con scadenza fino a 5 anni, alla fine si ritroverà meno soldi di quelli investiti. Ma ci sono obbligazioni sul mercato che hanno rendimenti stratosferici. Naturalmente occorre rivolgersi al mercato dei corporate bond, le obbligazioni di società private, come il titolo che andremo ad analizzare in questo articolo. Tutti possono ottenere un rendimento spettacolare del 5% per un anno con questa obbligazione facilmente acquistabile in Borsa.

Questo bond per le sue caratteristiche può essere un’ottima opportunità d’investimento per chi ha un orizzonte d’investimento di un anno. Ma è anche un interessante soluzione per dare un po’ di sprint al portafoglio con un titolo che ha un rendimento veramente eccezionale. Infatti, mantenendo l’obbligazione fino alla scadenza si avrà un guadagno che è superiore alla cedola.

Le soluzioni per investimenti a 12-15 mesi

Chi volesse investire con un orizzonte temporale limitato, come 12-15 mesi, oggi avrebbe molte alternative, ma poche soddisfacenti economicamente. Oggi chi investe su titoli di Stato con durata residua inferiore ai due anni, a scadenza avrà un rendimento negativo. Per esempio, chi investe in BTP con scadenza a 1 o 2 anni compie un errore gravissimo, il motivo lo riveliamo in questo articolo.

Una soluzione molto più vantaggiosa è quella dei conti di deposito. Questi conti bancari hanno rendimenti molto interessanti e sono garantiti dal Fondo Interbancario Tutela Depositi fino a 100.000 euro. Ecco perché proprio adesso è il momento perfetto per impiegare i soldi in questo modo invece che tenerli in perdita su un conto corrente.

Tutti possono ottenere un rendimento spettacolare del 5% per un anno con questa obbligazione

L’obbligazione emessa da Ricci ha un rendimento veramente fuori dal comune, quasi 5 volte quello che si otterrebbe dal migliore conto di deposito. Ricci è una società di costruzioni fondata nel 1986. Alcuni anni fa ha emesso sul mercato un bond con cedola annuale del 5%. Questa obbligazione è quotata attualmente sulla Borsa italiana (Isin: IT0005340432) e scade nel settembre del 2022.

La periodicità della cedola è semestrale e la prossima che pagherà sarà del 2,5% del valore nominale. Il prezzo del bond al momento dell’analisi è di 97 centesimi, ma a scadenza verrà rimborsato a 100 centesimi. Quindi chi acquista l’obbligazione a questo prezzo e la terrà fino alla scadenza, otterrà un guadagno dalla cedola e in conto capitale. A questo prezzo il rendimento effettivo a scadenza è di oltre il 6%.

Approfondimento

