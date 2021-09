Le vacanze sono ormai un lontano ricordo. Siamo tornati alla vita di tutti i giorni e dobbiamo ricominciare a prenderci cura della nostra casa. Le cose da fare non mancano e settembre è il periodo ideale per riordinare e pulire la nostra abitazione.

Abbiamo già scoperto insieme il trucco geniale per dipingere i termosifoni risparmiando soldi ed energia. E ci siamo subito messi all’opera.

Ma sappiamo come prenderci cura al meglio degli utensili che utilizziamo in cucina? Sappiamo, ad esempio, come far brillare le nostre pentole di rame?

Niente paura, scopriremo un infallibile trucchetto della nonna che farà al caso nostro. Leggiamolo insieme.

Come pulire facilmente le pentole di rame grazie a questo infallibile trucchetto della nonna

Ogni volta che cuciniamo utilizziamo molte stoviglie. Forchette e cucchiai vanno per la maggiore. Ma non rinunciamo neanche ad usare qualche pentola in più.

La maggior parte di loro le possiamo tranquillamente lavare in lavastoviglie. Ma come possiamo lavare le pentole di rame?

Pochi sanno che è importantissimo lavarle a mano. Ci basterà dell’acqua calda e sapone per i piatti. Ovviamente la spugnetta dovrà essere morbida. In questo modo non righeremo le nostre pentole.

Ma, spesso, questi bellissimi accessori di rame, vengono utilizzati come complemento d’arredo. Chi di noi non ne ha mai visto uno esposto con grande orgoglio?

Può essere un ricordo di famiglia o un acquisto desiderato da tempo. In ogni caso non si rinuncia mai ad esibirlo.

Capita però che il rame si ossidi e che si crei quella fastidiosa patina verde. O semplicemente che perda la sua brillantezza.

Ma come intervenire? Scopriamo insieme come pulire facilmente le pentole di rame grazie a questo infallibile trucchetto della nonna.

L’infallibile trucchetto della nonna

Le nostre nonne sanno sempre darci buoni consigli. E suggerirci trucchetti semplici ma vincenti. Da loro non smettiamo mai di imparare. Ci aiutano a risolvere ogni problema.

Infatti, anche nel caso delle pentole di rame, qualsiasi nonna ci consiglierebbe questa facile soluzione: basterà utilizzare il limone che, essendo acido di natura, andrà a sciogliere la patina di sporco presente sulla nostra pentola.

Le nonne ci consiglieranno di tagliare a metà il limone e inzupparlo nella sabbia. In modo da aiutarci a grattare via ogni residuo di sporco.

Ma, in alternativa, potremo utilizzare semplicemente una spugnetta imbevuta di succo di limone. Sarà però un procedimento più lungo.

Dopo qualche semplice strofinata energica vedremo subito brillare la nostra pentola. Lo sporco sparirà del tutto e il rame tornerà lucido e bello.

Non dimentichiamoci poi di sciacquare le pentole con acqua corrente, così da rimuovere ogni residuo. Infine sarà meglio asciugare accuratamente la superficie. Eviteremo così che rimangano quei fastidiosi aloni che potrebbero rovinare l’aspetto della pentola.

Basta questo infallibile trucchetto della nonna per pulire le pentole e gli oggetti di rame. Questi torneranno a brillare di luce propria e faranno invidia a qualsiasi ospite.

