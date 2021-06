Più volte gli Esperti di ProiezionidiBorsa, hanno specificato come lasciare i soldi in banca sia un grave errore. Non importa quanto sia il risparmio su cui possiamo contare. Sia che si possa contare su 15.000 euro o su 75.000 euro, lasciare i soldi sul conto è sempre un errore. Specialmente di questi tempi, in cui alcune banche hanno iniziato ad osteggiare apertamente i clienti, che mantenevano troppa liquidità in giacenza in banca.

Ma non tutte le banche sono uguali e non tutti i conti bancari sono gli stessi. Ci sono banche che vedono di buon occhio chi lascia i propri soldi in giacenza anche per due o tre anni. O anche di più. Sono istituti che offrono un conto bancario molto speciale, un conto di deposito. Il conto di deposito a differenza di un conto corrente è esplicitamente uno strumento d’investimento. È sorprendente quanto si può guadagnare in 1 anno lasciando i soldi al sicuro in questo particolare conto bancario.

Ma attenzione. Un conto di deposito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti, ricevere bonifici e tutti quei servizi che offre un conto corrente. È solo uno strumento per fare fruttare il denaro nel breve e medio periodo e in certi casi i rendimenti sono davvero interessanti.

Ma quanto si guadagna oggi a investire su un conto di deposito? Facciamo due esempi. Un investimento di 10.000 euro per 3 anni e un investimento di 75.000 euro per un anno.

Supponiamo di avere 10.000 euro eccedenti sul conto e di non avere spese all’orizzonte, ma di volerli comunque avere sempre a disposizione per ogni eventualità. Al momento dell’analisi sul mercato i migliori conti di deposito offrono un guadagno totale di 152 euro circa, al netto di tasse e commissioni. Quindi circa lo 0,77% netto annuo.

Adesso supponiamo di avere 75.000 euro che ci serviranno per acquistare una casa il prossimo anno. Quindi vogliamo fare un investimento a 12 mesi. Al momento dell’analisi sul mercato il migliore conto di deposito offre un guadagno di 490 euro circa, pari allo 0,65% annuo. Importo al netto di spese e commissioni.

