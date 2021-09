Ci sono alcuni angoli di casa che, per motivi ben precisi, si rivelano molto più difficili da disinfettare e mantenere puliti rispetto agli altri. Tra questi, senza dubbio, troviamo, in cucina, il piano cottura e il forno, mentre in bagno la lavatrice, la doccia e il water. Le ragioni sono ben comprensibili.

Parliamo di elettrodomestici e parti di casa che ogni giorno sono a contatto con acqua, residui e prodotti. Di conseguenza, agenti di sporco quali calcare, polvere e molti altri si creano e depositano molto più facilmente.

Ottime soluzioni

Proprio per queste ragioni nel momento in cui ci apprestiamo a pulire questi angoli di casa dobbiamo affidarci a delle soluzioni in grado di rivelarsi all’altezza. Dunque, a dei rimedi e a dei composti, possibilmente naturali, che possano combattere lo sporco e restituirci l’abitazione pulita e limpida così come la desideriamo.

Tutto questo, però, senza richiederci troppo sforzo e troppa fatica, in quanto rischieremmo molto probabilmente di rinunciare. A tal proposito, nel prossimo paragrafo sveleremo un ottimo composto in grado di semplificarci molto il lavoro.

Pochi sanno che questo composto naturale profuma il water ed elimina lo sporco

Di tutti gli angoli della casa che abbiamo menzionato fino ad ora il water si presenta a tutti gli effetti come uno dei più complicati da pulire. Anche per questo già diverse volte abbiamo svelato metodi e tecniche per effettuare questo tipo di pulizia. Come, ad esempio, quando abbiamo spiegato come dire addio allo sporco ostinato e agli aloni di calcare nel water grazie a questo trucco sensazionale.

Oggi, però, ci occupiamo non tanto del fondo della tazza, quanto piuttosto delle parti in plastica e metallo che compongono il water. Anch’esse particolarmente soggette alla formazione di sporco e batteri. Vediamo, infatti, perché solo pochi sanno che questo composto naturale profuma il water ed elimina lo sporco.

Ci riferiamo ad un metodo molto facile da mettere in pratica. In quanto si tratta di un composto che richiede l’unione di solamente tre ingredienti. Ovvero, acqua tiepida, sale grosso e non più di tre gocce di olio essenziale alla lavanda. Una volta mescolato per bene il tutto, con l’aiuto di una spugna o meglio ancora di uno spazzolino ormai non utilizzato, basterà applicare il composto.

Dovremo passarlo in tutte quelle parti, di plastica e metallo, interessate dallo sporco ostinato. In poco tempo non soltanto doneremo nuovamente lucentezza e pulizia al water ma, grazie all’olio essenziale, il tutto inizierà a profumare nuovamente. Inebriando l’intera stanza da bagno con un gradevole e piacevole aroma.