Una delle necessità che possono nascere è quella di dovere impiegare dei soldi per un lasso di tempo breve. Chi ha del denaro sul conto corrente per svariati motivi (vincita, pagamento, ecc.) e vuole investirlo per massimo 24 mesi, ha diverse possibilità. Può puntare sui conti di deposito o, in alternativa, investire nei Buoni postali. Della convenienza di questi strumenti ne abbiamo parlato in questo articolo: “Con 10.000 euro ecco chi scegliere tra Posta, banca e titoli di Stato”.

Una terza alternativa sono i titoli di Stato. Ma facendo questa scelta, attenzione all’errore gravissimo da non commettere per chi investe dei soldi a breve termine. Perché non tutti i titoli di Stato sono uguali e quindi non tutti hanno lo stesso rendimento. Anzi, ci sono delle obbligazioni governative che hanno rendimenti negativi. Per esempio i BTP con scadenza residua fino a 5 anni, se acquistati e portati a scadenza, portano ad una minusvalenza certa.

L’errore gravissimo da non commettere per chi investe dei soldi a breve termine

Quando si sceglie un titolo di Stato su cui investire si può cadere in errore osservando la cedola. Per esempio il BTP con scadenza nel novembre del 2023 (Isin: IT0000366655) ha una super cedola del 9%. Ogni 6 mesi da qui al rimborso, sul conto del suo possessore lo Stato versa il 4,5% dell’importo nominale in portafoglio.

Supponendo di avere in portafoglio 100 BTP 2023, valore nominale 100.000 euro, ogni 6 mesi sul nostro conto verranno versati 4.500 euro. Quindi 9.000 euro lordi all’anno.

Occorrono però alcune precisazioni. Se si acquistano adesso 100 BTP non si pagheranno 100.000 euro, ma 121.000/122.000 euro circa, perché il prezzo attuale dell’obbligazione è 121/122 centesimi. Il giorno della scadenza verranno rimborsati sul conto 100.000 euro. Quindi in circa 2 anni e 4 mesi si avrà una perdita di oltre 22.000 euro in conto capitale. Le cedole che si incasseranno da oggi fino al momento del rimborso non saranno sufficienti per colmare la minusvalenza.

Ecco che acquistare un titolo di Stato guardando solo alla cedola, può indurre in errore e portare ad una perdita dell’investimento. Ecco l’errore gravissimo da non commettere per chi investe dei soldi a breve termine. Prima di acquistare un BTP o una qualunque obbligazione, meglio accertarsi del rendimento medio annuo a scadenza. A questi prezzi, il BTP 2023 a scadenza avrà un rendimento effettivo netto negativo dell’1,3%.

