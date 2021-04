Durante la pandemia, l’allenamento col trainer in palestra ce l’hanno cancellato. Tutti si sono allenati online, davanti al televisore, al computer o al cellulare. L’allenamento online si era già arricchito di trainer d’eccezione, i personaggi famosi. Abbiamo potuto seguire tutti le lezioni su Facebook e Instagram o TikTok di Michelle Hunziker, i work out di Beyoncé, Elisabetta Canalis, Chiara Ferragni, la dance di Dua Lipa.

Ma ora c’è una nuova frontiera. Le piattaforme con le star diventano interattive e più dinamiche. Tutti pazzi per il training live, gli allenamenti via app ma interattivi. E con personaggi famosissimi, amati dal grande pubblico. Ecco le novità per il fitness at home, raccolte dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

La remise en forme in vista dell’estate comincia dal risveglio

Per arrivare in spiaggia superando la prova costume al top della forma, partiamo dalla prima colazione. Insieme al caffè, mandiamo giù qualche integratore naturale dalla formula innovativa che ci aiuta a mantenere l’equilibrio del peso corporeo. Senza glutine e lattosio, magari.

E prima di infilarci una tuta da ginnastica, massaggiamo i punti critici con una crema ad azione riducente e rassodante resa più efficace dall’esercizio fisico. A fine sessione, tonifichiamo il corpo con qualche emulsione spray leggera, che lascia la pelle luminosa.

Eccoci pronte alle nuove lezioni live, che ora offrono anche una chat aperta con gli utenti, che possono scrivere alla star di turno. Questa novità aiuta a non farsi prendere dalla pigrizia e a sentirsi meno sole a far fatica.

La formula piace molto a chi non è bravissima in palestra o a chi è molto sovrappeso. Perché possiamo anche fermarci un secondo senza subire gli sguardi ironici delle vicine di tappetino.

Ogni volta una disciplina diversa

L’ex velina Maddalena Corvaglia è una delle pioniere di una nuova formula molto divertente. La show girl a 41 anni sperimenta una disciplina diversa ad ogni lezione: dallo yoga al kombat, dall’interval training al pilates.

Le sue lezioni costano come un caffè seduti al tavolo di un bar e possiamo scriverle durante la sessione: può inviarci qualche esercizio “su misura”, certificato dai trainer che lavorano con lei sull’app.

I live delle star si tengono a orari “furbi”, vale a dire all’ora di pranzo e nel tardo pomeriggio. Poi tutti i work out rimangono fruibili on demand. Se qualcuno ce lo perdiamo per la solita riunione in ufficio o su zoom piazzata all’ultimo momento, possiamo rivederlo. Ma ci sono star che si allenano anche dopo cena, una volta alla settimana.

Abbiamo visto, dunque, perchè sono tutti pazzi per il training live, gli allenamenti via app ma interattivi e con personaggi famosissimi.