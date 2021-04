Per quanto cerchiamo di nasconderlo, il tempo scandisce il suo passaggio, inesorabilmente.

Le rughe rappresentano non solo il segno degli anni che passano ma anche della vita che ha arricchito l’anima di ogni essere umano.

C’è chi le ama e chi le odia. Nella maggior parte dei casi si tenta di nasconderle, con qualche piccolo escamotage. Nell’era moderna, poi, apparire sempre giovani non solo è un vanto ma rappresenta anche una necessita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E se da un lato è giusto sottolineare che l’elisir dell’eterna giovinezza non esiste, dall’altro è opportuno anche puntare l’attenzione su quelli che sono i metodi naturali che riescono a rallentare in modo efficiente il passare del tempo.

Come in “Trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire”.

Di seguito, cerchiamo di capire perché sono queste le 4 astuzie facili e veloci per combattere i segni dell’età e sembrare 10 anni più giovane.

Partiamo dalle mani. Sono proprio loro, infatti, a subire per prime i principali segni dell’invecchiamento cutaneo, come disidratazione, pieghe, macchie e screpolature.

Con il passare del tempo la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico, ovvero di tre sostanze importanti per il mantenimento di struttura, elasticità e volumi dell’epidermide perdono di intensità. Inoltre, laviamo sempre le mani e le usiamo per fare qualsiasi cosa. Molto spesso, dimentichiamo di utilizzare i guanti durante le faccende domestiche. Per tutti questi fattori, le mani invecchiano prima, mostrando subito l’età anagrafica di una persona.

Esistono dei semplicissimi trucchetti per alleviare i segni dell’età e migliorare l’aspetto

L’olio d’oliva, ad esempio, è un ottimo rimedio naturale. Massaggiare il dorso delle mani con olio di oliva e lasciare poi far agire tutta la notte, indossando un paio di guanti. La pelle sarà liscia e levigata.

Creare un impacco con un tuorlo d’uovo sbattuto e lasciare agire per 15-20 minuti. È un rimedio ottimo per le screpolature.

Se le mani sono secche e screpolate, un gel all’aloe vera può essere davvero miracoloso.

Anche il miele è un vero toccasana per ringiovanire le mani. Mescolando con l’olio di mandorla si può creare una maschera rigenerante per le mani davvero efficace.

Infine, le patate sono utilissime per combattere screpolature e irritazioni. Bisogna lavare, sbucciare e grattugiare la patata. Mescolare con un cucchiaio di olio d’oliva oppure olio di semi ed applicare sul dorso delle mani. Lasciare agire per 15 minuti.

Dunque, sono queste le 4 astuzie facili e veloci per combattere i segni dell’età e sembrare 10 anni più giovane.